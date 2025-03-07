Kadınlar "Daha Eşitlikçi Bir Dünya" için bir araya geldi

Kadınları güçlendirmeyi ve iş hayatına katılımlarını artırmayı en önemli öncelikleri arasında gören Türkiye İş Bankası, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığı artırma çalışmalarını da sürdürüyor. Banka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bu yıl üçüncü kez "Daha Eşitlikçi Bir Dünya" etkinliğine ev sahipliği yaptı. İş dünyasından spora, üretimden tarıma kendi faaliyet alanlarında rol model haline gelmiş kadınlar, başarı hikayelerini katılımcılara aktardı.

"EŞİTLİK BİR TERCİH DEĞİL, KALKINMANIN ŞARTI"

Etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada kadınların önlerindeki engeller kaldırıldığında hem ekonomik hem de sosyal kalkınma anlamında çok önemli mesafe kat edileceğini vurgulayan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri İzlem Erdem, "Kadınların eğitime erişimindeki sorunlar bu eşitsizliklerde önemli rol oynuyor. Son verilere göre dünyada 119 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. Eğitimden mahrum kalan bir neslin gelecekte istihdam piyasasında yer alması, günümüz teknolojilerine adapte olması mümkün değil. Toplumsal cinsiyet eşitliği sosyal bir kavram olarak görülse de ekonomik kalkınma önemli bir bileşen. Önümüzdeki 10 yılda eşitsizliklerin azaltılması durumunda küresel ölçekte milli gelir artış hızı iki kat artacak. Bu veriler ışığında toplumsal cinsiyet eşitliği tercih değil zorunluluk" dedi.

"TÜRKİYE'DE YÖNETİMDE KADIN ORANI YÜZDE 20 İKEN, İŞ BANKASI'NDA BU ORAN YÜZDE 42'YE YAKLAŞTI"

İş Bankası'nın 100 yılı aşan tarihi boyunca, ülkemizin sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınmasına da katkıda bulunmayı görev edindiğini belirten Erdem, "Bu yaklaşımla bugün banka çalışanlarının yüzde 55'i kadınlardan oluşuyor. Türkiye'de yönetimde kadın oranı yüzde 20 iken, İş Bankası'nda bu oran yüzde 42'ye yaklaştı. 34 yılı geride bıraktığım bu kuruma ilk girdiğim zamanki heyecanı meslek hayatımın her aşamasında hissetmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu süre boyunca cinsiyet benim için hiçbir zaman engel olmadı. Kişisel yetkinliklerimle bu kariyer yolculuğunu yapmış olmaktan gurur duyuyorum. 2023'te Kadının Güçlenmesi Bildirgesi'ni yayınladık. Kadın girişimcilere 5 yıl içinde 100 milyar TL finansman sağlama ve finansal okuryazarlık programları ile 15 bin kadın girişimciye eğitim verme taahhütlerini sürdürdük" diyerek sözlerini tamamladı.

"YAPISAL SORUNLARA VE UZUN VADELİ STRATEJİLERE ODAKLANMALIYIZ"

Bankacılığın, tarihsel olarak Türkiye'de kadın istihdamının en güçlü olduğu sektörler arasında yer aldığını belirten UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Dr. Aslı Çoban, "Bankacılık geçmişte "saygın" işlerle kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırdığı ve eğitimli genç kadınlara kariyer fırsatları sunduğu gibi, bugün de eşit fırsatlar politikalarıyla yüksek yetenekli kadınları bünyesine çekmeye devam ediyor. Ancak, ekonominin genelinde, ev içi bakım yükleri ve iş yaşantısında süregelen "kadın işi-erkek işi" ayrımı, kadınların kariyerlerinde ilerlemesinin önünde hâlâ ciddi bir engel oluşturuyor ve yönetim kademelerinde kadınların hâlâ eksik temsil edildiğini görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği için, önümüzdeki yol, artık doğrudan yapısal sorunlara odaklanmamızı ve uzun vadeli stratejiler geliştirmemizi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

SPORDA, İŞ DÜNYASINDA, TARIMSAL ÜRETİMDE KADINLAR

Gazeteci Banu Yelkovan'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Sporla Değişen Dünyalar" panelinde, milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, milli voleybolcu İlkin Aydın ve ultra maraton sporcusu Aysu Türkoğlu, sporda cinsiyet eşitliği ve kadınların temsiliyetinin artırılmasına yönelik görüşlerini paylaştı.

Gazeteci Güzem Yılmaz Ertem'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Kadınların Gücüyle Dönüşen Dünya" panelinde ise Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli; BM FAO Küresel Gıda Kahramanı Şef Ebru Baybara Demir ve FutureBright Group Kurucusu Akan Abdula ekonomik dönüşüm, kadın liderliği ve toplumsal normlardaki değişimi değerlendirdi.

Gazeteci İrfan Donat'ın yönettiği "Köklerden Geleceğe: Umut Yeşerten Kadınlar" panelinde de Kars Kazevi Kurucusu Nuran Özyılmaz, Natural Kapıdağ Kurucusu Beyza Aydın ve Baltalı Gıda Hayvancılık Kurucusu Funda Özer Baltalı, ilham veren hikayeleriyle sürdürülebilir kırsal kalkınmada kadınların rolünü ve kadın girişimciliğini desteklemek için atılması gereken adımları gündeme getirdi.