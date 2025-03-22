Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı farklı yendi

Kaynak: AA
Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı farklı yendi

Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbide Galatasaray Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'ı 3-0 yendi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta sarı-kırmızılı ekip, Ebru Topçu'nun 41. dakikada penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI İKİ GOL GELDİ

Galatasaray Petrol Ofisi, ikinci yarıda da Ebru Topçu'nun 64. dakikada ve Hapsatou Diallo'nun 90+3. dakikada attığı gollerle sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla puanını 43'e çıkardı ve averajla Beşiktaş United Payment'ı geçerek 3. sıraya yerleşti. Siyah-beyazlı takım ise 43 puanda kalarak 4. sıraya geriledi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da karşılaşmayı takip etti.

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