Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 6 sporcumuz bronz madalyayı garantiledi

Sırbistan'ın ikinci büyük şehri olan Niş'de devam eden dünya şampiyonasında, 51 ülkeden 239 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın 5'inci gününde yapılan çeyrek final karşılaşmalarında 10 Türk sporcu ringe çıktı. Şampiyonada çeyrek finalde mücadele eden Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Büşra Işıldar, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğu ve Esra Yıldız Kahraman bronz madalyayı garantileyerek yarı finale yükseldiler.

MİLLİLERDE İLK MADALYA HATİCE AKBAŞ'TAN GELDİ

Dünya şampiyonu ve Paris Olimpiyatları ikincisi 54 kiloda ringe çıkan Hatice Akbaş, çeyrek final maçında Rus Karina Tazabekova karşısında maçı 4-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Dünya şampiyonasında Akbaş bu galibiyetle, millilerde ilk bronz madalyayı kazanan sporcu oldu. Hatice Akbaş yarı finalde maçında yarın Tayland'lı Natnicha Chongprongklang ile karşılaşacak.

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ SIRP ANASTASIJA LUKAJIC

Son iki dünya şampiyonu ve Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Buse Sürmeneli, çeyrek finalde ilk maçını rahat kazanarak yarı finale yükseldi. Bronz madalyayı garantileyen 66 kiloda mücadele eden Sürmeneli, Slovak Kubalova Tamara karşısında üç raunttu da galibiyetle kapatarak maçı 5-0 kazandı ve yarı finale yükseldi. Sürmeneli, galibiyetini bugün doğum günü olan annesine hediye etti. Busenaz Sürmeneli, yarı finalde yarın ev sahibi Sırbistan'dan Anastasija Lukajic ile karşılaşacak.

YARI FİNALE YÜKSELEN BÜŞRA IŞILDAR BRONZ MADALYASINI GARANTİLEDİ

Dünya şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunan ve 81 kiloda mücadele eden Büşra Işıldar, yarı finale yükselerek 3'üncü bronz madalyasını garantiledi. Özbek Sokhina Ruzmetova karşısında maçı 5-0 kazanan Işıldar, yarı finale yükselen taraf oldu. Büşra, yarı finalde yarın Çin'li Xiaomeng Wang'la karşılaşacak.

ELİF GÜNERİ BRONZ MADALYAYI GARANTİLEDİ

Elif Güneri, dünya şampiyonalarında 6'ncı madalyasını garantiledi. +81 kiloda mücadele eden Elif Güneri, kilosunda şampiyonanın bir numaralı seri başı Azeri Aynur Rzayeva'ya karşısında maçı 4-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Dünya şampiyonasında bronz madalyayı garantileyen Elif Güneri, yarı finalde Çinli Yilian Zhan karşısında final için mücadele edecek.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YARI FİNALDE

52 kiloda Avrupa, dünya şampiyonu, iki olimpiyat gümüş madalyalı milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final maçında Moğol Arinzul Chinabat ile karşılaştı. Çakıroğlu, karşılaşmanın ilk raunttun da rakibine iki defa saydırdı ve maçı hakem kararı ile kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Sırp sporcu Dragana Jovanovic'le karşı karşıya gelecek.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN BRONZ MADALYAYI GARANTİLEDİ

Avrupa ve Olimpiyatlarda bronz madalyası bulunan Esra Yıldız Kahraman, 57 kiloda mücadele ettiği Venezuella'lı Alajandra Diana Maestre Marquez karşısında maçı 5-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Dünya şampiyonalarında ilk madalyasını garantileyen Karaman, yarın yarı finalde, Sırbistan'dan Andela Brankovic ile karşılaşacak.

Öte yandan Şampiyonada ringe çıkan milli sporculardan 48 kiloda Nurselen Yalgettekin ile 75 kiloda Yaren Düztaş, rakiplerine yenilerek turnuvaya son 16 turunda, çeyrek finalde ise 50 kiloda Ayşen Taşkın, 60 kiloda Gizem Özer, 70 kiloda Sema Çalışkan ve 60 kiloda Esmanur Lök elenen isimler oldu.

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