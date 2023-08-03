Kadınlar Dünya Kupası'nda Kolombiya ve Fas çeyrek finalde

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası H Grubu'nda üçüncü ve son maçların ardından Kolombiya ve Fas adını bir üst tura yazdırdı.



Brisbane Stadyumu'nda Güney Kore ile Almanya karşılaştı.

Müsabaka ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Almanya puanını 4'e yükseltmesine rağmen Güney Kore'nin ardından turnuvaya veda etti.



Perth Rectangular Stadyumu'nda oynanan grubun diğer maçında Fas ile Kolombiya karşı karşıya geldi.

Fas, gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Kolombiya'yı 1-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı ve ikinci olarak üst tura yükseldi. Kolombiya grubu 6 puan ve averajla lider tamamladı.



İkinci turda Kolombiya'nın rakibi Jamaika olurken, Fas ise Fransa ile karşılaşacak ve çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

(DHA)