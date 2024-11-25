Kadınlar erkek şiddetine karşı meydanlarda

Birçok kentte kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sokaklara çıkarak erkek şiddetine karşı bugün bir araya gelecek.

Kadınlar; İstanbul'da Taksim Tünel'de, Ankara'da Kolej’de, İzmir'de Alsancak'ta buluşacak.

Birçok kentte yoksulluğa, savaşa, şiddete karşı eşit ve özgür bir yaşam için sokaklarda olacaklarını söyleyen kadınlar taleplerini haykıracak.

Bugün eylem yapılacak bazı illerde toplanma yerleri ve saatleri şöyle:

• İstanbul: 19.30, Taksim Tünel

• Ankara: 19.00, Kolej

• İzmir: 19.00, Alsancak Gar

• Adana: 18.00, İstasyon Meydanı

• Amasya: 16.30, Atatürk Anıtı Önü

• Antalya: 24 Kasım, 14.00, Aydın Kanza Parkı25 Kasım, 16.00, Kışlahan Önü

• Ayvalık: 17.30, Cumhuriyet Meydanı

• Balıkesir: 18.00, Salih Tozan Önü

• Bodrum: 14.00, Barış Meydanı

• Bolu: 17.30, İzzet Baysal Anıtı Önü

• Burhaniye: 12.30, Cumhuriyet Meydanı

• Bursa: 18.30, Fomara Meydanı

• Çanakkale: 20.00, Golf Çay Bahçesi

• Datça: 17.30, Demokrasi Evi Önü

• Denizli: 18.00, Valilik Karşısı

• Edirne: 17.30, Eski Camii Önü

• Edremit: 17.30, Cumhuriyet Meydanı

• Eskişehir: 18.30, Espark Bağlar Kapısı

• Gaziantep: 18.00, Kırkayak Parkı

• Gebze: 18.30, Eski Çarşı Çeşme Önü

• Gömeç: 16.00, Saadettin Baycan Parkı

• Hopa: 16.30, Hüsnü Ciner İlkokulu Önü

• Kırklareli: 17.00, Karagöz Parkı

• Kocaeli: 18.30, Belediye İşhanı Önü

• Kuşadası: 18.00, Meteoroloji Kavşağı

• Küçükkuyu: 15.00, Mübadele Anıtı Önü

• Malatya: 13.00, Emeksiz Üst Kavşağı

• Menteşe: 14.00, Sınırsızlık Meydanı

• Mersin: 18.30, Kushimoto

• Ordu: 17.30, 19 Eylül Ortaokulu Önü

• Samsun: 14.00, Eski Vergi Dairesi Önü

• Tokat: 18.30, Yeşilırmak Kenarı

• Uşak: 18.00, Atapark

İSTANBUL'DA METRO'YA 25 KASIM YASAĞI!

Kadınların, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sokaklara ineceği gün İstanbul Valiliği'nden metro kararı geldi. Metro İstanbul, valiliğin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar bazı hat ve istasyonların bugün kapatılacağını duyurdu.

Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane,Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır."

KADINLAR 19.30'A ÇAĞRI YAPTI

25 Kasım Kadın Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bugün saat 19.30'da Taksim Tünel'e eylem çağrısı yaptı.