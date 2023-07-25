Kadınlar erkeklerden daha mı fazla yaşıyor

Bugüne kadarki yapılan araştırmalarda kadınların erkeklerden daha fazla yaşadığı biliniyordu. Ancak son araştırma bunun aksini söylüyor.

Genellikle kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı sanılırdı. Birçok tıp otoritesi bunu belirtirken Güney Danimarka Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı bunun aksini ispat etti. Araştırmacılar bu kanının geçerliliğini yitirdiğine dair bir çalışma yaptı. Haber BBC’de yayınlandı.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, ‘kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar’ düşüncesinin tamamen doğru olmadığını ve erkeklerin yüzde 25-50’sinin kadınlardan daha uzun yaşadığını açıkladı.

Üniversitenin Nüfus Dinamikleri Merkezi’nce yapılan araştırmada, 199 ülkenin kaynaklarına ulaşıldı, 200 yıllık verilerle kadın ve erkeklerin yaşam süreleri inceledi.

BMJ Open adlı tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçları, kadın ve erkeklerin yaşam süreleriyle

SONUÇLAR ŞAŞIRTTI

Araştırmaya göre özellikle evli veya üniversite mezunu erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşadığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar, inceledikleri 199 ülkedeki her 4 erkekten 1 veya 2'sinin kadınlardan daha uzun yaşadığını tespit etti.

Erkekler ve kadınlar arasındaki yaşam süresini belirlerken genellemelerden yola çıkmanın yetersiz olduğunu belirten araştırmacılar, medeni durum ve eğitim durumunun yaşam süresini belirlemede önemli bir etken olduğunu belirtti.

Araştırma sonuçları, düşük ve orta gelirli ülkelerde erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama olasılığının da yıllar içinde arttığını belirtiyor.

Öte yandan cinsiyete göre yaşam süresi arasındaki bu farklılıkların, sigara içmek veya alkol tüketmek gibi davranışlardan kaynakladığı da söyleniyor.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Erkeklerin 20'li ve 30'lu yaşlarında daha çok alkol tükettiğine ve sigara içtiğine, bu yüzden de 60'lı yaşlarda ölüm riskinin arttığına dikkat çekiliyor.

Erkeklerin genelde stabil bir ilişki ve evliliğin içinde olmayı kadınlara göre daha yararlı bulduğunu ifade eden araştırmacılar, bunun da erkeklerin yaşam süresine etki ettiğini ifade ediyor.

Genel olarak kadınların hala erkeklerden daha uzun yaşadığı bilgisi kabul görse de aradaki farkın zannedildiğinden çok daha az olduğunu savunuluyor. Daha etkili sonuçlara ulaşmak için her ülkenin verilerinin ayrı ayrı değerlendirmenin daha doğru bir yaklaşım olduğu söyleniyor.