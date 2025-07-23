Kadınlar Euroleague'de Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Kadınlar Euroleague'de 2025-2026 sezonunun normal sezon ve eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Bu sezon turnuvaya, 11 farklı ülkeden toplam 21 kulüp başvurdu. 11 takım doğrudan normal sezona katılırken, 10 takım eleme turunda mücadele edecek.

Kadınlar Euroleague normal sezonu, 8 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Eleme karşılaşmaları, 17 ve 24 Eylül tarihlerinde çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak. Kazanan takımlar, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak. Kaybeden ekipler ise Kadınlar Eurocup'ta oynayacak.

Türk ekiplerinden Fenerbahçe C Grubu'nda, ÇBK Mersin ise D Grubu'nda mücadele edecek. Eleme turu oynayacak Galatasaray ise Romanya’nın ACS Sepsi-SIC takımı ile karşılaşacak.

KADINLAR EUROLEAGUE'DE GRUPLAR ŞÖYLE:



A Grubu

ZVVZ USK Praha (Çekya)

Spar Girona (İspanya)

VBW Gdynia (Polonya)

Eşleşme 5 galibi (Tango Bourges Basket - Kibirkstis Vilnius)



B Grubu

Beretta Famila Schio (İtalya)

Sopron Basket (Macaristan)

Flammes Carolo Basket (Fransa)

Eşleşme 3 galibi (Galatasaray - ACS Sepsi-SIC)



C Grubu

Fenerbahçe

Valencia Basket Club (İspanya)

Olympiacos SFP (Yunanistan)

Eşleşme 4 galibi (DVTK HUNTHERM - AZS UMCS Lublin)



D Grubu

ÇBK Mersin

Basket Landes (Fransa)

Eşleşme 1 galibi (Casademont Zaragoza - Zabiny Brno)

Eşleşme 2 galibi (Umana Reyer Venezia - KKZ Crvena Zvezda)



ELEMELER İSE ŞU ŞEKİLDE:

Eşleşme 1: Casademont Zaragoza (İspanya) - Zabiny Brno (Çekya)

Eşleşme 2: Umana Reyer Venezia (İtalya) - KKZ Crvena Zvezda (Sırbistan)

Eşleşme 3: Galatasaray (Türkiye) - ACS Sepsi-SIC (Romanya)

Eşleşme 4: DVTK HUNTHERM (Macaristan) - AZS UMCS Lublin (Polonya)

Eşleşme 5: Tango Bourges Basket (Fransa) - Kibirkstis Vilnius (Litvanya)