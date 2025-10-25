İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, iş ortaklığı ve aşk vaadiyle 7 kişiyi dolandırıp, 8 milyon 820 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen Halil B. (48), sevgilisi Nuray F. (40) ve Zeynel Abidin T.’nin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, suç delillerini topladıktan sonra operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş 21 tapu, 1 milyon 620 bin liralık senet ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Soruşturma kapsamında Halil B. ile Nuray F.’nin, 8 Mart 2022’de Dünya Kadınlar Günü’nde Şükran Candan'a çiçek yolladığı, şüphelilerden Zeynel Abidin T.’nin kurye gibi kapısına gittiği mağdura 95 bin dolar değerindeki senede imza attırdığı ortaya çıktı. Oğlunun çiçek gönderdiğini zannederek imza atan Candan, öyle olmadığını anlayınca e-Devlet’ten yaptığı kontrolde 1’i yazlık 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz kararı konulduğunu öğrendi. Candan'ın polise giderek şikayetçi olduğu ve soruşturmanın başladığı bildirildi.

Polisin yaptığı çalışmada Halil B.’nin, bir devlet hastanesinde görev yapan hemşireyle de aşk yaşayıp dolandırdığı, kredi çektirip ayrıca kendisine otomobil satın aldırdığı belirtildi. Şüphelilerin, okuma-yazma bilmeyen bir kişiye de boş senede imza attırdığı ve mal varlıklarını üzerlerine geçirdikleri bildirildi.

KADINLAR GÜNÜNDE KURYE KILIĞINA GİRİP SENET İMZALATMIŞLAR



Soruşturma ilerledikçe çetenin, duyguları istismar eden akıl almaz yöntemleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin, 8 Mart 2022'de Dünya Kadınlar Günü'nde, Şükran Candan'a çiçek gönderdiği, kurye kılığına giren Zeynel Abidin T.'nin "oğlunuz gönderdi" diyerek mağdura teslim fişi yerine 95 bin dolar değerindeki senedi imzalattığı belirlendi. Candan, bir süre sonra e-devlet hesabını kontrol edince 5 ev, bir yazlık, otomobil ve motosikletine haciz konulduğunu fark etti. Mallarını dolandırıcılara kaptıran kadın polise başvurarak şikayetçi oldu.

AŞK TUZAĞIYLA KREDİ ÇEKTİRMİŞLER

Şüphelilerden Halil B.'nin ise önce gönlünü kazanıp ardından da aşık olduğunu iler sürdüğü bir hemşireyi de kandırıp kredi çektirdiği, ayrıca okuma yazma bilmeyen bir vatandaşa boş senet imzalatarak mal varlıklarını üzerine geçirdiği tespit edildi.

Emniyette birbirlerini suçlayan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.