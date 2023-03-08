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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti. Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Malatya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kişi, dini nikahlı eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 20:32
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Kadınlar Günü'nde gerçekleşen kadın cinayeti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti. Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
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(İHA)- Olay, Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi Namlı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, dini nikahlı Ö.Y. (23) ve Buse Çelik (21) arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı. çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ekipler Ö.Y. ile Buse Çelik’in ifadelerine başvururken, genç kadın Ö.Y.’den şikayetçi olmadı. İkili arasında sabah yeniden tartışma çıkarken, Ö.Y.’nin bıçak darbeleri ile genç kadın yere yığıldı. Ö.Y. ise gasp ettiği ticari aracın sürücüsü B.T.’yi de bıçakla yaralayarak gittiği Battalgazi ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu. 

Adrese sevk edilen ekipler, Buse Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

 

Buradaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen genç kadının cenazesi, gözyaşları arasında şehir mezarlığına defnedildi.

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