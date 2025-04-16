Menteşe Belediyesi ve Türkiye IDG ANLA Network tarafından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ANLA Forum etkinliğinde, kadınlar iklim krizine karşı birlikte çözüm yolları aradı.

Menteşe Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde “Dünya Kafe” yöntemiyle yapılan etkinlikte kadınlar, iklim değişikliğiyle ilgili deneyimlerini, duygularını ve içsel yolculuklarını paylaştı.

ANLA Forum Türkiye Temsilcisi Elif Kuş Saillard, etkinliğin kadınların iklim değişikliğiyle ilgili yaşadıkları deneyimleri ve duyguları paylaşarak bu küresel krizi, kendi yaşamları ve toplulukları bağlamında nasıl anlamlandırdıklarını keşfetmelerine imkan sağladığını belirtti.

Ortaya çıkan fikirlerin ve duyguların, yerel düzeyde sürdürülebilir çözümler geliştirmek için güçlü bir zemin oluşturacağını vurgulayan Saillard, ANLA Forum ve “Dünya Kafe” yöntemine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Türkiye IDG ANLA Network paydaşlığında çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bugün burada çok özel ve anlamlı bir etkinlikte bir aradayız. Toplantımızda yalnızca küresel ısınmanın etkilerini konuşmak için değil, ortak akılla kalıcı çözümler üretmek amacıyla bir araya geldik. Bugün dünya, büyük bir iklim kriziyle karşı karşıya. Ne yazık ki bu kriz artık yalnızca uzak coğrafyaların değil, bizim de hikâyemiz. Yüzlerce kilometre uzaktaki bir olay, buradaki yaşantımızı etkileyebiliyor. Dağın başında kurulmuş bir fabrikanın atıkları, denizdeki balıklara kadar ulaşıyor. Bunlar temel ve ortak sorunlar. Ancak değişim, öncelikle kendimizden başlıyor. Bir birey olarak bu konuda neler yapabilirim? Aile içinde, iş yerimizde ne yapabiliriz? Bu konuda atacağımız küçücük adımlar, çok büyük farklar yaratacaktır. Bu yüzden bugünkü katılımınız çok kıymetli. Umutsuz olmaya hakkımız yok. Çocuklarımıza güzel, yaşanabilir bir gelecek bırakmak istiyoruz. Menteşe Belediyesi olarak; kentimiz, doğamız ve dünyamız için, daha yaşanabilir bir gelecek adına sürdürülebilir bir dönüşümün yerel parçası olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Bu buluşmanın, küçük bir adım olsa da yerel sınırları aşarak küresel bir etki yaratacağına inanıyor; bu güzel iş birliğine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

Etkinlik sonunda katılımcılara Köksal Aras tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.