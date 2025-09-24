Kadınlar Japon el işi sanatıyla kazanıyor!

Gaziantep'te kadınlar, Japon geleneklerine ait el sanatlarından amigurumi tekniğiyle ördükleri oyuncakları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından Özgecan Kültür Merkezi'nde kadınlara yönelik açılan el işi sanatı kursunda amigurumi tekniğiyle oyuncak örülüyor. Kursa başlayan yaşları 30 ile 65 arasında değişen 30 kadın, kursta amigurumi yapım teknikleri ve tariflerini öğrendi. Bazı kadınların çocuklarıyla geldiği eğitimlerde sosyalleşme imkanı bulan kursiyer kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem yakınlarına hediyelik eşya üretiyor hem de ördükleri bebekleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Japon el işi sanatı olan amigurumi tekniğiyle oyuncak bebek yapmak için her gün merkezdeki kursa katılan kadınların el emeği göz nuru dökerek ilmek ilmek hazırladıkları örgü bebekler büyük bir ilgi görüyor.

Kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri ve sosyalleşmeleri amacıyla hayata geçirilen örgü bebek kursu, kadınlar için gelir kapısına dönüştü. Kursa katılan, genellikle ev hanımlarından oluşan kursiyerler, oyuncak bebeklerin beğenilmesi üzerine piyasadan aldıkları siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

Kursiyer kadınların kursta zamanlarını verimli geçirdiğini belirten kurs eğitmeni Filiz Bozaslan, kurstaki kadınların el emeği göz nuru ile yaptıkları bebekleri çeşitli mecralarda satarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını anlattı.

Kadınların sosyalleşmesi ve boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla açtıkları kursun kadınlar için gelir kapısına dönüştüğünü belirten Bozaslan, "Merkezimizde açtığımız kursumuz hobi amaçlı açılan bir kurstu. Ev hanımlarının ihtiyaçlarına yönelik, evlerindeki malzemeleri değerlendirmeye yönelik ve revaçta olan ürünleri üretmeye yönelik birçok ürün çalışıyoruz. Kursiyerlerimizde kursumuzdan çok memnun kalıyorlar. Kursumuz kadınlara hem psikolojik anlamda hem de ekonomik anlamda katkılar sağlıyor. Kursiyerlerimiz kursa geldiklerinde, "hocam iyi ki bu kursa gelmişiz, merkezdeki bu kurstan faydalanıyoruz" diyorlar. Evde sürekli televizyon izlemekten, konu komşuya gitmekten ve aynı şeyleri yapmaktan zaman zaman usanıyorlar. Fakat kursumuzda sosyalleşiyorlar ve her konuda birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Çok değişik güzel ürünler çıkarıyoruz" dedi.

Bozaslan, kursiyerlerin kursta öğrendiklerini evlerinde de çeşitlendirerek üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Kursiyerlerden Yasemin Kirişçi de kursa katılan kadınların yaptıkları bebekleri internet sitesinden ve sosyal medya üzerinden satışa sunduğunu anlatarak, "15 yıldan beri bu kursa geliyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederim. Hocalarımızdan, müdürlerimizden ve arkadaşlarımızdan da çok memnunum. Bu kurs gerçekten de bizim için bulunmaz bir nimet oldu. Mefruşat kursunda çocuklarımın çeyizlerini hazırladım. Örgü bebekler yaptım. Ev ekonomisine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.