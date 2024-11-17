Balıkesir’de kadınlar kahvehanesi mezada ev sahipliği yapıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de kadınlar kahvehanesi mezada ev sahipliği yapıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki kız kardeşin işlettiği ‘Kadınlar Kahvehanesi’ çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Çeşitli atölye çalışmaları yapılan kahvehanede ikinci el eşya mezadına da ev sahipliği yaptı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi'nde iki kız kardeşin işletmeciliğini yürüttüğü "Pegasüslü Kadınlar Kahvesi" her gün kadınları buluştururken, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başladı. Çeşitli atölye çalışmalarına kapılarını açan işletme, ikinci el eşya mezadına da ev sahipliği yapmaya başladı. Kadınlar matinesi de düzenlediklerini anlatan işletmeci Nazlı Şimşek, bütün kadınlara beklediklerini söyledi.

"Kadınlar Kahvehanesi" sosyal etkinlik merkezi haline geldi

"BİZDE MUTLU OLALAMI SİZDE MUTLU OLUN"

Mezadın sunuculuğunu da Kadir Bayraktar yaptı. Mezatların devam ettiğini anlatan Hatice Erdem, "Birkaç tane mezadımız var. Bugün de Öğretmenler Mahallesi'nde Pegasüslü Kadınlar Kahvehanesi'ndeyiz. Cuma günü 20.30'da yapıyoruz buradaki mezadımızı. Burhaniye'de değişik yerlerde ve Gürede mezadımız var. Müthiş bir mezat geçiyor. Herkesi bekliyoruz. Elinde ürünü olan, almak isteyen, satmak isteyen tüm Burhaniye çevresini ve Körfezi mezadımıza bekliyoruz. Bizde mutlu olalım. Sizlerde mut olun. Ve eğlenelim, önümüz kış" diye konuştu.

"Kadınlar Kahvehanesi" sosyal etkinlik merkezi haline geldi

Eda Küçük de, "Böyle yaşanmışlıkları, eski şeyleri ben çok sevdiğim için bu böyle haftada bir katılıyoruz. Misafirlerimizi de bekleriz" dedi.

İşletmeci Nazlı Şimşek ise, "Pegasüslü Kadınlar Kahvehanemizi 6 ay önce ablamla beraber açtık. Burada hanım arkadaşlar geliyor. Oyun oynayabiliyorlar. Bunun haricinde çok sayıda etkinlikler, atölye çalışmaları yapıyoruz. Söyleşiler seminerler yapıyoruz. Her cuma günü mezat oluyor burada. Herkes katılabilir. Bunun haricinde kadınlar matinesi yapıyoruz. Yarın yine olacak. Süslü Kadınlar Matinemize de herkesi bekleriz" şeklinde konuştu.

"Kadınlar Kahvehanesi" sosyal etkinlik merkezi haline geldi

"Kadınlar Kahvehanesi" sosyal etkinlik merkezi haline geldi

"Kadınlar Kahvehanesi" sosyal etkinlik merkezi haline geldi

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