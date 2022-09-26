﻿Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açtı.
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Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında, Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başladı.
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Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinin Vancouver kentinde bulunan Sanat Galerisi binası dışında protesto edildi
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İranlı protestoculara destek veren kadınlar saçlarını kesti.