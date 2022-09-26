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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler dünyanın birçok kentinde devam ediyor.

Galeri Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 11:46
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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açtı.

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında, Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başladı.

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinin Vancouver kentinde bulunan Sanat Galerisi binası dışında protesto edildi

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

İranlı protestoculara destek veren kadınlar saçlarını kesti.

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

İşte o görüntüler...

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

15/30
Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

16/30
Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

22/30
Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

23/30
Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

24/30
Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

25/30
Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

26/30
Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

27/30
Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

28/30
Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

29/30
Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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Kanada'da İranlı protestoculara destek: Kadınlar saçlarını kesti

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