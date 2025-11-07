Kuşadası Belediyesi yetişkin tiyatro kursiyerleri, yıl boyu süren eğitimlerinin meyvesini sahneye taşıdı. Antik Yunan’ın usta kalemi Aristophanes’in "Lysistrata-Kadınların Savaşı" eserinden uyarlanan tek perdelik Pera Düğün oyunu, Pera Düğün Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluştu.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan’ın rejisinde sahnelenen, kadın dayanışmasını ve barış çağrısını mizahla işleyen eser, alkış yağmuruna tutuldu.

Oyunun yönetmeni Mehmet Turan, "Kursiyerlerimizin ortaya koydukları performansla gurur duyuyorum. Her biri sahnede kalpleriyle yer aldı. Bizi izlemeye gelen herkese teşekkür ediyor, bundan sonra sahnelenecek olan tüm oyunlarımızda da tiyatronun büyüsüne ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Lysistrata-Kadınların Savaşı" adlı tiyatro oyunu, belirlenen günlerde ücretsiz olarak Pera Düğün Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde sahnelenmeye devam edecek.