Kadınlar Süper Ligi'nde 19-0'lık tarihi skor!

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kadınlar Süper Ligi'nde 19-0'lık tarihi skor!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları sona ererken 19-0 gibi tarihi bir skor ortaya çıktı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, konuk ettiği Çekmeköy Bilgidoğa'yı 19-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek zirve takibine devam etti.

LİGDE ALINAN SONUÇLAR

Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-0 (Hükmen)

Beşiktaş JK United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-2

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Çekmeköy Bilgidoğa: 19-0

ALG Spor-Ünye Kadın Spor Kulübü: 2-2

Beylerbeyispor-Trabzonspor: 3-1

Fatih Vatanspor-Galatasaray: 1-2

Hakkarigücüspor-Bornova Hitabspor: (Konuk takım sahaya çıkmadı)

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Kadınlar Süper Ligi'nde 19-0'lık tarihi skor!
Kadınlar Süper Ligi'nde 19-0'lık tarihi skor!