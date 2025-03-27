Kadınlar Süper Ligi'nde 19-0'lık tarihi skor!

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, konuk ettiği Çekmeköy Bilgidoğa'yı 19-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek zirve takibine devam etti.
LİGDE ALINAN SONUÇLAR
Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-0 (Hükmen)
Beşiktaş JK United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-2
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Çekmeköy Bilgidoğa: 19-0
ALG Spor-Ünye Kadın Spor Kulübü: 2-2
Beylerbeyispor-Trabzonspor: 3-1
Fatih Vatanspor-Galatasaray: 1-2
Hakkarigücüspor-Bornova Hitabspor: (Konuk takım sahaya çıkmadı)