Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı Edirne'de başlıyor

Kaynak: AA
Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı Edirne'de başlıyor

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, yarın Edirne'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final aşamasında rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA ve Emlak Konut, kupada şampiyonluk mücadelesi verecek.

MAÇ PROGRAMI

Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda ilk maçlar, yarın oynanacak. Günün saat 17.00'de başlayacak müsabakasında Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise Beşiktaş BOA ile Emlak Konut, saat 20.30'da kozlarını paylaşacak.

Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak. ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçı, 23 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Dörtlü Final maçları, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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