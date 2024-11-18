Kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Adliye sapığı yakalandı

Trabzon Adliyesi'nin kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştiren sapık yakalanarak tutuklandı. Gizli kamerayı kimin yerleştirdiğinin bulunması için hemen harekete geçen emniyet ekipleri sapığın adliyede çalışan zabıt katibi G.S. olduğu tespit etti. G.S. yaptığı iğrençliği sorgusunda itiraf etti.

Trabzon'u ayağa kaldıran gizli kamera skandalında suçlu bulundu. Kamerayı tuvalete yerleştiren zabıt katibi G.S.'nin telefonuna görüntülerin anlık olarak düştüğü de tespit edildi. Ekipler G.S'nin adresini belirleyerek Trabzon'u ayağa kaldıran sapık G.S.'yi gözaltına aldılar.

GÖRÜNTÜLER ANLIK TELEFONUNA DÜŞMÜŞ

Ekran Haber'in aktardığı bilgilere göre kadınlar tuvaletine yerleştirilen kamerayı inceleme altına alan emniyet ekipleri görüntülerin anlık olarak G.S.'nin telefonuna düşecek şekilde düzenekt kurulduğunu belirledi.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden G.S., adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bahçecik Cezaevi'ne sevk edildi.