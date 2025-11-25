Yurdun dört bir yanında kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde sokağa çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illerde toplanan kadınlar 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' sloganı attı.

İstanbul'da kadınlar Taksim Tünel'de toplandı. Beyoğlu Kaymakamlığı eylem öncesi yasak kararı getirdi. Tünel Meydanı'nda toplanan kadınlar 'Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz' sloganları attı. Tünel'de toplanan kadınlar öldürülen kadınların isimlerini okuyarak 'burada' diye seslendi.

ANKARA: NEFRETE KARŞI YAŞASIN HAYAT

Kadınlar Ankara'da 19.00'da Yüksel Caddesi’ndeki İnsanlık Anıtı önünde buluşarak Meşrutiyet Caddesi’nde yürüyüş yaptı. Kadınlar yürüyüşte 'Nefrete inat yaşasın hayat!' ve, 'Rojin'in hesabı sorulacak' sloganı attı.

İZMİR: İZİN VERMEYECEĞİZ

İzmir'de ise Alsancak'ta bir araya gelen kadınlar "Sokaklardan sesleniyoruz: Şüpheli kadın ölümleri aydınlatılmayan kadın cinayetleridir. Erkek şiddetinin aklanmasına; faillerin, korunmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

'KARARAN SOKAKLARI AYDINLATMAYA GELİYORUZ'

Eskişehir'de toplanan kadınlar ise Rojin Kabaiş'in fotoğrafının bulunduğu dövizi taşıyarak, "Erkek şiddetiyle kararan sokakları isyanımızla aydınlatmaya geliyoruz" dedi.

SAMANDAĞLI KADINLAR: FAİLLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Samandağ'da da kadınlar sokaklardaydı. Düzenlenen basın açıklamasında kadınlar "Her gün yeni bir kadın cinayeti haberi duyuyoruz. Kadınlar şikayet ettikleri halde korunmuyor, fail erkekler mahkemelerde 'tahrik' ve 'iyi hâl' indirimleriyle ödüllendiriliyor. Failleri değil kadınları koruyun. Erkek-devlet işbirliğiyle yaratılan bu düzeni görüyoruz. Emek düşmanı, doğa düşmanı, kadın düşmanı bu düzeni yalnızca görmekle kalmıyoruz: Bu düzene baş kaldırıyoruz" dediler.

İskenderun'da ise kadınlar Sağlıklı Yaşam Parkı'nda toplandı. Burada açıklama yapan kadınlar "Savaşlar şiddetin en karanlık yüzüdür. Yanı başımızdaki Suriye'de, Filistin' de savaşın kadınlar üzerindeki yıkımları devam etmektedir. Suriye'de Alevi, Dürzi kadınlar başta olmak üzere kadınlar kaçırılıyor; tecavüzler, katliamlar yaşanıyor; köle pazarlarında satılmak da dâhil şiddetin her türüne maruz kalıyorlar. Benzer şekilde Sudan ve Kongo'da da savaş nedeniyle sayısız kadın katliamı, tecavüzleri yaşanıyor” diye açıklama yaptı.