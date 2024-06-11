Kadınlara dehşet saçan kadın çetesi çökertildi. Dayak atıp çektikleri görüntüleri yayınladılar

Vahşice saldırdılar, dehşet saçtılar. Bunu yapanlar kadındı ve şiddet uyguladıkları da kadınlardı.

Kocaeli’nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde R.S., A.T.S ve C.S. isimli kadınları darbedildi. İşte bu dayak görüntüleri sosyal medyadan yayınlanınca, polis karşılarındakilerin kadın çetesi olduğunu belirledi.

Sosyal medya paylaşımları üzerine polisler B.K ve G.K adli iki kadını takibe aldı.Polisler işte bu iki kadını evlerinde yakaladı ve gözaltına aldı. Cep telefonlarını inceleyen polisler kadınlara şiddet uygulayan kadınlardan oluşan çetenin dehşet görüntülerini ortaya çıkardı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmarı sonucu yakalanan kadınlar sorguya alındı. başlattı. ‘Darp’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi suçlardan gözaltına alınan B.K. ve G.K. sorgularının ardından Adliyeye sevk edilecek.

‘BENİM YÜZÜMÜ SAKIN UNUTMA’

Farklı tarihlerde çekilen görüntülerde şüphelilerin dövdüğü kadınlara acımadan vurdukları görüldü. Mağdurun darbettiği esnada ‘Abla elim kesiliyor bırak’ dediği anlar da şüphelinin kamerasına yansıdı. Bir başkasını darp eden şüpheli ise mağdura “Benim yüzümü sakın unutma” dediği anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.