Kadınlara doğru bel kullanımı öğretildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların fiziksel sağlığını korumaya ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik etkinliklerine sürüyor. Bu kapsamda Anne Şehir Merkezi'nde fizyoterapist Hatice Kübra Gür, bel sağlığı konusunda kadınlara seminer verdi. Gür, bel fıtığından romatizmaya kadar pek çok rahatsızlığa değinerek, doğru duruş, manuel terapi, postür eğitimi ve nefes tekniklerinin önemini anlattı.

"SİHİRLİ DOKUNUŞ BEKLEMEYİN"

Bel sağlığını korumak için yapılması gerekenleri anlatan Gür, manuel terapi, postür eğitimi, egzersiz ve diyafram nefesi gibi yöntemlerin önemine dikkat çekti. Uyku pozisyonlarından oturma alışkanlıklarına kadar günlük yaşamda farkında olmadan yapılan hataların bel sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı. Gür, "Sihirli bir dokunuş beklemeyin, iyileşme süreci çabayla gelir" ifadelerini kullandı.

Kadınlara yönelik yürütülen seminerlerle, farkındalık ve sağlık okuryazarlığının artırılması hedefleniyor. Anne Şehir Merkezleri'nde düzenlenen bu tür etkinliklerle kadınlar hem bilgi edinme hem de yaşam kalitelerini artırma fırsatı buluyor.