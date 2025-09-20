Kadınlara iki büyük tehdit! Rahim kanseri riskini katlıyorlar! Uzmanlar uyardı

Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, obezite ile rahim kanseri arasındaki güçlü bağı gözler önüne serdi. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda daha sık görülen rahim kanseri, fazla kilolarla birleştiğinde riskin katlanarak arttığı bildirildi.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'ndan (IARC) epidemiyolog Dr. Melissa Papanikolas, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Papanikolas, "Son veriler, obezitenin rahim kanseri için en önemli değiştirilebilir risk faktörlerinden biri olduğunu gösterdi. Vücut kitle indeksindeki her artış, östrojen seviyelerindeki yükselişle doğrudan ilişkilendirilebilir ve bu durum, rahim astarı hücrelerinin anormal büyümesini tetikler" dedi.

YAŞ FAKTÖRÜ VE ÖSTROJEN İLİŞKİSİ

Rahim kanseri, genellikle 50 yaş ve üzerindeki kadınlarda teşhis edilmekte. Menopoz sonrası dönemde yumurtalıklardan östrojen üretimi azalsa da, yağ dokusu östrojen üretimini sürdürmekte. Özellikle obez bireylerde bu durum, rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırmakta.

New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden onkolog Dr. Michael J. Birrer, yağ dokusunun rahim kanseri gelişimi üzerindeki rolüne dikkat çekti.

Dr. Birrer, "Obezite, vücudun daha fazla östrojen üretmesine yol açar. Bu fazla östrojen, rahim iç tabakasını (endometriyum) uyarır ve hücre çoğalmasını hızlandırır. Zamanla, bu durum kanserli hücrelerin gelişimi için uygun bir ortam oluşturabilir" şeklinde bir açıklama yaptı.

KÜRESEL BİR TEHDİT VE ÖNLEYİCİ ADIMLAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde obezite oranlarındaki artışa paralel olarak rahim kanseri vakalarında da yükseliş gözlemlendi.

Uzmanlar, bu durumun ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan beslenme epidemiyolojisi uzmanı Dr. Walter Willett, "Diyet ve fiziksel aktivite, rahim kanseri riskini azaltmada kilit rol oynar. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, sadece bu kanser türüne karşı değil, birçok kronik hastalığa karşı da koruma sağlar," ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, kadınlara düzenli doktor kontrolleri yaptırmalarını, sağlıklı beslenmelerini ve aktif bir yaşam tarzı benimsemelerini önerdi. Erken teşhisin, tedavi başarısı için hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.