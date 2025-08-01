Kadınlara iş hayatı için farkındalık eğitimi

Eğitimde sürdürülebilirlik, çeviklik ve inovasyon gibi başlıklarda bilgi verilirken, kadınların üretim süreçlerinde daha güçlü olmalarına katkı sağlandı. Eğitim, imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirildi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı, Ford Otosan yetkilileri, akademisyenler ve üretici kadınlar katıldı. Eğitimin ilk bölümünde Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Bilgen tarafından sürdürülebilirlik eğitimi verildi. İkinci bölümde ise Eğitmen Yarenur Özkan, inovasyon ve çeviklik üzerine sunum yaptı.

KADINLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK BİR PROGRAM

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu eğitim hakkında bilgi verdi.

Dokucu, "Gelecek Hayalim İş Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı, kadınların önünü açacak bir program. GİŞKAD tabi ki genç girişimci kadınların önünü açmak için çok büyük mücadeleler veriyor. Bizim belediye olarak, bu alanda kadınlara destek vermek isteyen herkese elimizden gelen desteği sunacağımıza emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İLHAM VERECEK

GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı, kadınların iş dünyasında daha görünür ve daha güçlü olabilmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Beydağı, "Bugün burada bu anlamda iş birliğinin ilk adımını atıyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Hayata geçirilen ve gençlere ilham veren Gelecek Hayalim Projesi, bu kez Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve derneğimiz GİŞKAD iş birliğinde hayata geçiyor. Eğitim programı kadınların iş yaşamında daha çevik adımlar atmalarına, sürdürülebilir çözümler üretmelerine ve inovatif düşünceyle fark oluşturması ilham verecek" şeklinde konuştu.