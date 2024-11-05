Kadınlara organ bağışı eğitimi verildi

3 - 9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası nedeniyle Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi Hafsa Sultan Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlere farkındalık eğitimi verdi.

ORGAN BAĞIŞI HANGİ ŞARTLARDA YAPILIR

Eğitimde organ bağışının önemi ve hangi şartlarda bağışın yapılması gerekildiği hakkında bilgi verildi. Manisa'nın en çok organ ve doku bağışı yapılan ikinci şehir olduğu vurgulanarak ülkemizde hala 35 bin kişinin organ beklediği belirtildi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, eğitime katılarak bağış formu doldurdu.