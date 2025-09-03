Kadınlara sözlü taciz kanlı bitti! Dövdükten sonra bıçakladılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadınlara sözlü taciz kanlı bitti! Dövdükten sonra bıçakladılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi 3 kişi tarafından dövülüp bıçaklandı. Yaralı halde olay yerinden uzaklaşmaya çalışan K., yaklaşık 300 metre yere yığıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Şaban K., kaldırımdan geçen kadınlara sözlü tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren 3 kişi, Şaban K.'yi dövüp, kolundan bıçakla yaraladı. Bölgeden yürüyerek uzaklaşmaya çalışan Şaban K., yaklaşık 300 metre ilerideki Halit Tufan Sokak'ta yere yığıldı.

Şaban K.'yi görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Şaban K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Hakan B. (44), Ömer S. (24) ve Ramazan B.'yi (18) yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin darbı kabul ettikleri ancak bıçaklama olayını reddettikleri öğrenildi. 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadınlara sözlü taciz kanlı bitti! Dövdükten sonra bıçakladılar

Kadınlara sözlü taciz kanlı bitti! Dövdükten sonra bıçakladılar

Kadınlara sözlü taciz kanlı bitti! Dövdükten sonra bıçakladılar

Kadınlara sözlü taciz kanlı bitti! Dövdükten sonra bıçakladılar

Son Haberler
Ünlü gazetecinin 'Erdoğan' çıkışı gündem oldu! Öyle bir noktaya dikkat çekti ki
Ünlü gazetecinin 'Erdoğan' çıkışı gündem oldu! Öyle bir noktaya dikkat çekti ki
İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nda görev değişimi
İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nda görev değişimi
İYİ Parti Ordu'da fındık sorununa neşter vurdu
İYİ Parti Ordu'da fındık sorununa neşter vurdu
Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi
Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi
Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!
Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!