Kadınlara unutulmaz bir konser

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında özel bir konsere ev sahipliği yaptı. "Kadın Eli Değmiş Şarkılar" adlı konser, büyük bir katılımla Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleşti. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın eşlik ettiği konserde, Aslı Güven, Zeki Güven ve Hakan Eyiden sahne aldı. Salonu dolduran Denizlililer, sanatçılara büyük ilgi gösterirken, seslendirilen şarkılara hep birlikte eşlik etti.

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Coşkulu ve duygulu anlara sahne olan konser, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Kadın emeğinin, müziğin ve dayanışmanın ön planda olduğu etkinlikte, dinleyiciler unutulmaz bir gece yaşadı.

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"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SON BULDUĞU BİR DÜNYA İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk devrimleri sayesinde kadınların özgür bir yaşam elde ettiğinin altını çizdi.

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Başkan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, "Bu güzel coğrafyada özgürce yaşayabiliyorsak, kadının adı varsa ve istediklerini yapma hakkı varsa, mutluluklarını yaşayabiliyorlarsa muhterem bir annenin dünyaya getirmiş olduğu bir evlat sayesinde olduğunu biliyoruz.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu anlamda bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Kadına yönelik şiddetin son bulduğu, eşit ve adil bir dünya için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.