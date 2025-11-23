Japonya'nın ulusal sporu olan sumo, ritüel, gelenek ve cinsiyet ayrımcılığıyla dolu... Çünkü pirinç samanı balyalarıyla çevrili kil bir platform olan sumo ringi, kadınların girmesinin yasak olduğu "kutsal bir alan" olarak kabul edilir.

Japonya'nın yerli inançlarında dini bir alan olarak kabul edilmesine rağmen, daha önce sumo ringine dışarıdan gelenler olmuştu. Bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump da vardı.

Ülkenin ilk kadın başbakanının seçilmesiyle beraber kadınların sumo ringine çıkamıyor olması yeniden gündeme geldi. Ülkede kadınlar, bu turnuvaları izlemeye gidebiliyor, ancak hakemlik, ödül takdimi ya da herhangi bir nedenden dolayı ringe çıkmaları yasak...

Ülkede yılın son büyük yarışı Kyuşu Büyük Sumo Turnuvası başladı ve pazar günü şampiyona Başbakanlık Kupası takdim edilecek.

Washington Post da yer alan habere göre kupa, sumo ringinde veya "dohyo"da veriliyor ve genellikle başbakan adına üst düzey bir yetkili tarafından takdim ediliyor. Bazı eski başbakanlar ise kupayı bizzat takdim etmeyi tercih etmişti. Fakat şöyle bir sorun var, ülkenin şu anki başbakanı bir kadın ve istese de gidip bizzat takdim edemeyecek.

Sanae Takaiçi, Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçilerek "camdan tavanını kırmış" olsa da cinsiyet rollerine ilişkin bir tartışma açması beklenmiyor. Çünkü eski İngiltere başbakanı - namı diğer Demir Leydi - Margaret Thatcher'ı rol model alan ve Japon milliyetçisi olarak bilinen başbakan, muhafazakar bir isim.

SAHNEYE KADIN ÇIKTI DİYE RİNGİ TUZLAMIŞLARDI

2018'de Kyoto yakınlarındaki Maizuru kentinde düzenlenen bir turnuvada, Belediye Başkanı Ryozo Tatami, konuşma yaptığı sırada ringde bayılmıştı. Aralarında bir hemşirenin de olduğu bazı kadın seyirciler hemen sahneye fırlamış, baygın başkana ilk yardım uygulamıştı. Ancak başkanın sağlığındansa kadının ringde olmasını kafaya takan hakem mikrofonu kaptığı gibi kadınlara seslenmiş "Ringden inin" demişti.

Hemşireler ise bu anonsu duymazsan gelerek başkana müdahaleyi sürdürmüştü.

Olay sonrası yetkililer ringe tuz serpmiş, bunun "arınma amaçlı" yapıldığı söylentisi de ülkede büyük tartışma yaratmıştı.