Kadınlarda 300 gün kuralı tarih oluyor! Gözler AYM’de

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi, boşanma veya eşin ölümü sonrası kadınların yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemesini zorunlu kılıyor. Ancak bu düzenleme, yalnızca kadınlara uygulanan bir kısıtlama olması nedeniyle uzun süredir tartışma konusu.

İstanbul 8. Aile Mahkemesi, bu maddenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal talebini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. AYM Genel Kurulu, bu kritik konuyu bugün görüşerek karara bağlayacak. Eğer iptal kararı çıkarsa, boşanan kadınlar 300 gün beklemeden evlenebilecek ve bu, kadın-erkek eşitliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gözler AYM’de çevrilmişken konu sosyal medyada tartışma konusu oldu. İşte Bazı kullanıcılar, gündeme getirdiği yazılar:

İDDET MÜDDET

İddet müddeti olarak bilinen 300 günlük bekleme süresi, çocukların soybağında karışıklık yaşanmasını önlemek için tasarlanmış. Örneğin, bir kadının boşanma sonrası hamile olduğu ortaya çıkarsa, doğacak çocuğun babasının kim olduğu konusunda belirsizlik oluşabileceği düşünülüyor. Ancak, modern tıbbi teknolojiler, özellikle DNA testleri, bu tür karışıklıkları kolayca çözebilecek durumda. Bu nedenle, düzenlemenin günümüz koşullarında gereksiz olduğu ve kadınların temel haklarını kısıtladığı yönünde görüşler artıyor. Ayrıca, iddet süresinin sadece kadınları kapsaması, cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı bulunarak Anayasa’nın 10. maddesine dayanılarak eleştiriliyor.

SOYBAĞINDA KARIŞIKLIK RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı vermesi halinde, boşanan kadınlar 300 gün beklemeden yeniden evlenebilecek. Bu, yalnızca boşanan kadınları değil, eşini kaybeden dul kadınları da etkileyecek. İptal kararı, kadınların evlenme özgürlüğünü erkeklerle eşit hale getirerek Anayasa’nın eşitlik ilkesini güçlendirecek. Ancak, bu değişiklik soybağında karışıklık riskini artırabilir. Uzmanlar, böyle bir durumda DNA testi gibi bilimsel yöntemlerin daha sık kullanılabileceğini belirtiyor. Ayrıca, iptal kararı sonrası doğabilecek yasal boşlukların giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni bir düzenleme yapması gerekebileceği ifade ediliyor.

SAĞLIK RAPORUYLA KANITLAYABİLİR

Mevcut düzenlemede, 300 günlük bekleme süresinin kaldırılabileceği bazı istisnalar bulunuyor. Örneğin, kadının gebe olmadığının sağlık raporuyla kanıtlanması durumunda mahkeme bu süreyi kaldırabiliyor. Ayrıca, boşanan eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemesi halinde de mahkeme bu yasağı iptal edebiliyor. Doğum gerçekleştiğinde ise süre otomatik olarak sona eriyor