Akciğer kanseri, küresel çapta en sık rastlanan ve en ölümcül kanser türlerinden biri olarak kaydedildi.

Dünya genelinde her yıl milyonlarca kişiye teşhis konulurken, son bilimsel veriler özellikle sigara kullanmayan ve daha önce düşük risk grubunda görülen kadınlardaki vaka sayısındaki artışın şaşırtıcı boyutlara ulaştığını gösterdi.

Türkiye'de de durum farklı değil; uzmanlar her yıl yaklaşık 45 bin kişinin akciğer kanseri teşhisi aldığını belirtti. Ancak son dönemde, hastalığı tetikleyen geleneksel faktörlerin ötesindeki "sinsi" riskler bilim dünyasının gündemine oturdu.

EV İÇİ HAVA KİRLİLİĞİ: YENİ ODAK NOKTASI

Harvard Tıp Fakültesi'nden Onkolog Dr. Eleanor Vance, kadınlarda görülen akciğer kanseri vakalarındaki artışa dikkat çekerek, bu durumun ardında sigara dışındaki çevresel faktörlerin yattığını kaydetti.

Dr. Vance, 2024 yılında yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya atıfta bulunarak, "Gelişmiş ülkelerde, sigara içmeyen kadınların akciğer kanserine yakalanma oranları beklenmedik şekilde arttı. Bu vakaların önemli bir bölümünde, ev içi hava kirliliği, pişirme yöntemleri ve özellikle temizlik ürünlerinde bulunan uçucu organik bileşiklere (VOC) maruz kalma tespit edildi" ifadesini kullandı.

Özellikle neredeyse her gün kullanılan bazı ev temizlik ürünlerinin, halıların, boyaların ve mobilyaların yaydığı formaldehit ve benzen gibi kimyasalların solunmasının, akciğer dokusunda kalıcı hasara yol açabildiği vurgulandı.

RADON GAZI TEHDİDİ VE RADYASYON RİSKİ

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) eski başkanı, Çevresel Epidemiyoloji uzmanı Prof. Dr. Michel Dubois ise radon gazının oluşturduğu riske değindi.

Prof. Dubois, binaların temellerindeki topraktan sızarak ev içlerinde birikebilen ve renksiz, kokusuz radyoaktif bir gaz olan radonun, akciğer kanseri için sigaradan sonraki en büyük ikinci risk faktörü olarak kabul edildiğini belirterek, "Özellikle havalandırması zayıf bodrum katları ve zemin katlarda yaşayanlar yüksek risk altında. Radonun akciğer epitel hücrelerinde ciddi genetik hasara yol açtığı kanıtlandı" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, evlerdeki bu görünmez tehlikelere karşı bireyleri uyararak, düzenli ve etkin havalandırmanın, doğal temizlik ürünleri kullanmanın ve özellikle radon seviyesi ölçümlerinin yapılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.