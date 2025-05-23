Kadınlarda ameliyat sonrası aksan sürpriz! Bilim araştırıyor

Bazı kadınlar, beyin ameliyatları veya ciddi tıbbi müdahaleler sonrasında konuşma tarzlarında şaşırtıcı bir değişim yaşıyor: Aksanları tamamen farklı bir bölgeye ya da ülkeye ait gibi oluyor. Bu nadir durum, bilim dünyasında “Yabancı Aksan Sendromu” (Foreign Accent Syndrome - FAS) olarak biliniyor ve hem nörologları hem de dil bilimcilerini hayrete düşürdü.

Araştırmalar, bu fenomenin beyin hasarı, nörolojik değişiklikler veya psikolojik faktörlerle bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, özellikle kadınlarda bu durumun daha sık rapor edildiğini belirtiyor ve sebeplerini anlamak için çalışmalarını sürdürdü.

YABANCI AKSAN SENDROMU NEDİR?

Yabancı Aksan Sendromu, kişinin anadilini konuşurken aniden farklı bir aksanla konuşmaya başlaması olarak tanımlandı.

Genellikle inme, travmatik beyin hasarı, beyin ameliyatları veya nörolojik hastalıklar sonrasında ortaya çıktı.

Frontiers in Human Neuroscience’da yayımlanan bir çalışma, FAS vakalarının %60’ının kadınlarda görüldüğünü ve bu durumun genellikle 30-60 yaş aralığında ortaya çıktığını belirtti.

Araştırmaya göre, beynin dil ve konuşma merkezlerinde (özellikle sol hemisferde Broca ve Wernicke alanlarında) meydana gelen küçük değişiklikler, aksan değişimine yol açabildi.

Oxford Üniversitesi’nden nörolog Prof. Dr. Nick Ward, “FAS, beynin konuşma üretimini kontrol eden bölgelerindeki minimal hasarlarla tetiklenebilir. Bu durum, kişinin kendi dilini farklı bir melodiye büründürerek konuşmasına neden oluyor” dedi.

KADINLARDA NEDEN DAHA SIK GÖRÜLÜYOR?

Bilim insanları, FAS’ın kadınlarda daha sık rapor edilmesinin altında biyolojik ve sosyolojik faktörlerin yatabileceğini düşündürdü.

Journal of Neurolinguistics’te yayımlanan bir makale, kadınların beyinlerindeki dil işleme bölgelerinin erkeklere kıyasla daha geniş bir ağa yayıldığını ve bu nedenle nörolojik müdahalelerden daha fazla etkilenebileceğini öne sürüyor. Ayrıca, kadınların sağlık sorunlarını rapor etme eğiliminin erkeklerden daha yüksek olması, bu durumun daha sık fark edilmesine katkı sağlayabildi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten nörolog Dr. Joseph Sirven, “Kadınlar, konuşma değişikliklerini daha hızlı fark edip doktora başvuruyor. Bu da vaka sayılarında kadınların öne çıkmasını açıklayabilir” dedi.

FAS vakaları, dünya genelinde az sayıda olsa da dikkat çekici hikayelerle gündeme geliyor.

Örneğin, 2016’da İngiltere’de bir kadın, beyin ameliyatı sonrası Amerikan aksanıyla konuşmaya başladı. Benzer şekilde, 2020’de Avustralya’da bir hasta, geçirdiği inme sonrası İrlanda aksanıyla konuşmaya başladığını bildirdi. Neurology dergisinde 2022’de yayımlanan bir vaka çalışması, 40’lı yaşlarında bir kadının tiroit ameliyatı sonrası Fransız aksanıyla konuşmaya başladığını ve bu durumun geçici olduğunu gösterdi.

Nedenleri ve Tetikleyici Faktörler FAS’ın en yaygın nedenleri arasında beyin ameliyatları, inme, multipl skleroz ve epilepsi gibi nörolojik durumlar yer aldı. Ancak bazı vakalarda psikolojik faktörler de rol oynayabilir.

International Journal of Language & Communication Disorders’da yayımlanan bir araştırma, bazı FAS vakalarının psikojenik kökenli olabileceğini, yani stres veya travma sonrası ortaya çıkabileceğini gösterdi.

Londra Üniversitesi’nden dil bilimci Prof. Dr. Sophie Scott, “Beynin dil merkezlerindeki küçük bir hasar, konuşma ritmini ve tonlamasını değiştirebilir. Ancak bazı durumlarda, psikolojik stres veya kimlik arayışı da bu değişimi tetikleyebilir” dedi. Ayrıca, tiroit ameliyatları gibi boyun bölgesine yapılan cerrahi müdahaleler, vagus siniri üzerinde dolaylı etkiler yaratarak konuşma değişikliklerine yol açabilir.

Tedavi ve Yönetim Yaklaşımları FAS’ın tedavisi, altta yatan nedene bağlı olarak değişti.

Nörolojik kaynaklı vakalarda konuşma terapisi, hastaların orijinal aksanlarını geri kazanmalarına yardımcı olabilir. Behavioral Neurology’de yayımlanan bir çalışma, konuşma terapisi alan FAS hastalarının %40’ında aksan değişikliklerinin azaldığını veya tamamen ortadan kalktığını gösterdi. Psikojenik FAS vakalarında ise psikoterapi ve stres yönetimi etkili olabiliyor.

FAS hastaları için multidisipliner bir yaklaşım şart. Nörolog, konuşma terapisti ve psikolog iş birliği, hastanın yaşam kalitesini artırabilir. Ayrıca, hastaların bu durumu kabullenmesi ve sosyal çevreleriyle iletişim kurması, psikolojik uyumu kolaylaştırdı.

Psikolojik ve Sosyal Etkiler FAS, sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik etkiler de oluşturdu. Aniden farklı bir aksanla konuşmaya başlayan kadınlar, kimlik algısında değişiklikler yaşayabilir. Bazıları, yeni aksanlarını bir “yabancı” gibi hissettiklerini belirtirken, diğerleri bunu benzersiz bir özellik olarak kucakladı.

FAS, hastaların sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini etkileyebilir. Özellikle Türkiye gibi kültürel kimliğin güçlü olduğu toplumlarda, bu değişim hastalar için kafa karıştırıcı olabilir.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten psikolog Dr. Susan Albers, “Hastaların bu durumu anlaması ve çevrelerinden destek alması, adaptasyon sürecini kolaylaştırır” dedi.

GELECEKTE NE BEKLENİYOR?

FAS, nadir bir durum olsa da, nörolojik araştırmaların ilerlemesiyle daha iyi anlaşılmaya başlandı. Bilim insanları, beyin görüntüleme teknikleriyle (fMRI ve PET taramaları) FAS’ın hangi beyin bölgeleriyle ilişkili olduğunu daha ayrıntılı incelemeyi planladı.

Gelecekteki çalışmalar, FAS’ın genetik ve çevresel faktörlerle ilişkisini ortaya koyabilir. Bu, hem teşhis hem de tedavi süreçlerini iyileştirebilir. Ayrıca, sosyal medya platformlarında bu durumu paylaşan hastalar, farkındalığı artırarak daha fazla vakanın rapor edilmesine katkı sağladı.

Ameliyat sonrası aksan değişimi yaşayan kadınlar, bilim dünyası için bir gizem olmaya devam ediyor. Bu nadir fenomen, beynin karmaşık yapısını ve konuşma yeteneğimizin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Uzmanlar, bu tür değişiklikler yaşayan hastaların vakit kaybetmeden bir nöroloğa başvurmasını ve düzenli takip yaptırmasını önerdi.