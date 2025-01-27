Kadınlarda hormonal dengesizlik: Uzman isim tek tek açıkladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadınlarda hormonal dengesizlik: Uzman isim tek tek açıkladı

Kadınlarda yaşanan hormonal dengesizlikler hakkında açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Habibe Radiye Akgün, önerilerde bulundu.

Kadınlarda hormonal dengesizlik, pek çok sağlık sorununa yol açabilen önemli bir durum olduğunu söyleyen Dr. Habibe Radiye Akgün, hormonal dengenin bozulmasının belirtilerinin genellikle adet düzensizlikleri, aşırı yorgunluk, kilo alımı ve ruh hali değişiklikleri olduğunu belirtti.

Op. Dr. Habibe Radiye Akgün, "Kadınlar bu belirtileri göz ardı etmemeli; çünkü hormonal dengesizlik, uzun vadede daha ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir," diyor. Özellikle Polikistik Over Sendromu (PCOS) ve tiroid bozuklukları gibi durumlar, hormonal dengenin bozulmasına neden olabiliyor. Hormonal dengesizliklerin tedavisinde, yaşam tarzı değişikliklerinin büyük önemi bulunuyor. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme, hormonların dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca, stres yönetiminin de hormonal dengeyi sağlamak için kritik durumda" dedi.

Hormonal dengesizliklerin tedavisinde doktor kontrolü ve gerekli testlerin yapılması büyük önem taşıdığını ifade eden Op. Dr. Habibe Radiye Akgün "Gerekirse hormonal tedavi seçenekleri değerlendirilmeli, ancak bu süreçte bireyin genel sağlık durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Kadınların bu tür belirtilerle karşılaştıklarında bir uzmana başvurarak gerekli önlemleri almaları gerektiği unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kadınlarda hormonal dengesizlik: Uzman isim tek tek açıkladı

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