Kadınlarda kalp hastalıkları artıyor... İşte bilimsel veriler ve uzman görüşleri...

Kalp hastalıkları, dünya genelinde kadınların ölüm nedenlerinin başında yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl dünya çapında yaklaşık 9 milyon kadın kalp hastalıklarından hayatını kaybediyor.

Kadınlar, kalp hastalıklarına yakalanma konusunda erkeklerden farklı bir yol izliyor ve bu hastalıkların belirtileri de çoğunlukla erkeklerde görülenlerden farklı olabiliyor.

KADINLARDA KALP HASTALIKLARI: FARKLILIKLAR VE RİSK FAKTÖRLERİ

Kalp hastalıkları ve kadın sağlığı üzerine yapılan birçok bilimsel araştırma, kadınların erkeklere göre kalp hastalıklarına daha fazla yatkın olduklarını ve bu hastalıkların kadınlarda genellikle daha ileri yaşlarda ortaya çıktığını gösterdi.

Kadınların, erkeklere kıyasla kalp hastalıkları konusunda daha fazla risk taşımasının birkaç nedeni bulundu.

Legato, kadın sağlığı konusunda dünyaca ünlü bir uzman ve "Why Men Die First" adlı kitabın yazarı, kadınların kalp hastalıklarına daha yatkın olmasının birkaç biyolojik ve çevresel faktörden kaynaklandığını belirtti.

Legato, "Kadınlar, erkeklere göre daha az yaygın olan bir dizi kalp hastalığına yakalanma riski taşıyorlar. Örneğin, kadınlarda kalp krizleri genellikle daha geç yaşlarda meydana gelir ve bu durum, menopoz sonrası hormon değişiklikleriyle ilişkilidir" dedi.

HORMONLAR VE KADINLARDA KALP HASTALIKLARI

Kadınların kalp hastalıklarına karşı daha fazla risk taşımasının en büyük nedenlerinden biri, hormonlarındaki değişikliklerdir. Özellikle menopoz sonrası dönemde, kadınların östrojen seviyeleri azalır ve bu durum kalp hastalıklarına karşı daha fazla duyarlılık oluşturur.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kardiyoloji Profesörü Dr. Lisa L. Berkman, "Östrojen, kadınları kalp hastalıklarına karşı koruyan bir hormon olarak bilinir. Menopoz sonrası östrojen seviyelerinin düşmesi, kadınları kalp hastalıklarına karşı daha hassas hale getiriyor" şeklinde açıklamada bulundu.

KADINLARDA KALP KRİZİ BELİRTİLERİ: DAHA FARKLI VE DAHA TEHLİKELİ

Kadınlar, kalp hastalıklarının belirtilerini erkeklerden farklı şekilde deneyimleyebilirler. Erkeklerde en yaygın kalp krizi belirtisi, göğüs ağrısı. Ancak kadınlarda kalp krizi genellikle daha az belirgin semptomlarla kendini gösterir.

Iowa Üniversitesi Kardiyoloji Profesörü Dr. Jennifer G. Robinson, "Kadınlar, kalp krizini göğüs ağrısının ötesinde, mide bulantısı, baş dönmesi, nefes darlığı, sırt ağrısı ve çene ağrısı gibi daha farklı belirtilerle yaşayabilirler. Bu nedenle kadınlar, kalp hastalıklarının erken belirtilerini tanımakta zorlanabiliyorlar" dedi.

KADINLARDA KALP HASTALIKLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Kadınlarda kalp hastalıklarının artan prevalansına katkıda bulunan risk faktörleri arasında şunlar yer aldı:

- Sigara İçme: Sigara içen kadınların kalp hastalıklarına yakalanma riski erkeklere göre daha yüksektir.

- Yüksek Kan Basıncı: Kadınlarda yüksek kan basıncı, kalp hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. Özellikle menopoz sonrası bu risk daha da artmaktadır.

- Şeker Hastalığı (Diyabet): Kadınlarda diyabet, kalp hastalıkları riskini artıran önemli bir faktördür.

- Aile Öyküsü: Ailede kalp hastalığı öyküsü bulunan kadınlar, daha fazla risk altındadır.

- Stres: Psikolojik stres ve depresyon, kadınlarda kalp hastalıklarını tetikleyen bir diğer önemli faktördür.

KADINLAR İÇİN KALP SAĞLIĞINI KORUMA YÖNTEMLERİ

Kadınların kalp sağlığını korumak için atabileceği bazı adımlar şunlar:

1. Düzenli Egzersiz Yapmak: Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmak, kalp sağlığını iyileştirir.

2. Sağlıklı Beslenme: Doymuş yağlardan ve şekerli gıdalardan kaçınarak, taze meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet uygulamak kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

3. Sigara ve Alkolden Kaçınmak: Sigara içmemek ve alkol tüketimini sınırlamak, kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkiler sağlar.

4. Stresi Azaltmak: Yoga, meditasyon ve derin nefes egzersizleri gibi stres yönetimi teknikleri kullanmak, kalp sağlığını destekler.

5. Düzenli Tıbbi Kontroller: Düzenli olarak kan basıncı, kolesterol seviyeleri ve kan şekeri testlerini yaptırmak, kalp hastalıklarını erken aşamalarda tespit etmeye yardımcı olabilir.