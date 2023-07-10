Kadınlardaki sağ kasık ağrısı neyin habercisi?

Kasık ağrısı, üst uyluk, iç uyluk ve alt karın alanlarının birleştiği yerdeki ağrı. Genelde tek bir nedene bağlı olarak gelişmediği için ağrıya sebep olan birçok neden olabilir. İşte o ağrının nedenleri…

Kadınlardaki sağ kasık ağrısı neyin habercisi?

KADINLARDAKİ SAĞ KASIK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kasık ağrısı özellikle kadınlarda sürekli görülen şikayetlerden biri. Bunun birden fazla nedeni olabildiği için asıl nedeni ve bunu tetikleyen etkiyi bulmak gerekmektedir.
Kadınlarda sağ kasık ağrısı ürolojik ya da nörolojik olabildiği gibi sindirim sisteminden de kaynaklanıyor olabilir. Bu ağrıya en çok üreme sistemine ilişkin durumlar sebep oluyor. Bunlar da vajinal enfeksiyon, yumurtalık kisti ya da idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanabilir.

Kadınlarda sağ kasık ağrısının nedenleri arasında bel fıtığı, bağırsak iltihabı, böbrek taşı, gebelik, dış gebelik ya da karın içi apseler de bulunuyor.

SAĞ KASIK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kasık ağrısına neyin iyi geldiğini tespit etmek için öncelikle ağrıya sebep olan etkeni bulmak gerekiyor. Tıp dilinde kasık ağrısı Pelvik ağrı olarak adlandırılıyor. Karın ve pelvik bölgenin alt kısmında oluşmakta. Hekim tarafından bir muayene yapılması ve kan testleri ya da ultrason ile ağrının sebebinin bulunması çok önemlidir. Bu ağrıda genelde kan, idrar, gebelik, dışkı ya da kolonoskopi istenebilir. Eğer bir hastalık kasık ağrısına sebep oluyorsa ağrının dinmesi için ilaç tedavisine başlanabilir. Evde alınacak ağrı kesiciler de kasık ağrısının hafiflemesine yardımcı olabilir. Eğer kasık ağrısı regl döneminde yaşanıyorsa bunun için de dönemsel olarak hormon ilaçları kullanılabilmektedir.

Kemik, kas ya da fıtık durumlarından kaynaklı bir kasık ağrısı mevcutsa bunun için de fizik tedavi önerilir. Fizik tedavinin etkili olmadığı durumlarda ise yine cerrahi bir müdahale tercih edilebilir.

SAĞ KASIK AĞRISI VE MİDE BULANTISI HAMİLELİK BELİRTİSİ Mİ?

Hamilelik sırasında da kadınların sağ kasık ağrısı yaşamaları mümkün. Bunun en büyük nedeni rahmin genişlemesi. Hamilelik sırasında kadınların rahmi genişler ve bu da kasık ağrılarına sebep olur.
Hamileliğin sonlarında bebeğin paşı pelvik bölgeye baskı yapacağından da kasık ağrıları oluşur. Mide bulantısı ise hamileliğin ilk 2 ayından sonra ortaya çıkabilir. Normal şartlarda ise 4. aydan sonra mide bulantısının geçmesi beklenir. Bu durum hamilelerde normal kabul edilir.

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