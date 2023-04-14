Bu yöntem ile ne ağrı kalıyor ne sızı. Kadınları canından bezdiren regl ağrısına duyulmamış çözüm

tv100’de yer alan habere göre; Çoğu kadının korkulu rüyası olan regl ağrısı çok zor geçtiği biliniyor. Birçok kadın bu ağrılar çözüm yöntemleri arıyor. Bu çözümlerden biri de TikTok fenomeninden gelmesi dikkat çekti.

31 yaşındaki Chrissy Briel, TikTok'ta yayınladığı yakın tarihli bir videoda adet sancısını doğal yoldan gidermek için 'ihtiyacınız olacak tek tüyo'yu açıkladı.

İŞTE O YÖNTEM!

Briel, videoda kulağının içine masaj yapmak için paslanmaz çelik bir akupunktur kalemi kullandı. Ancak normal bir kalem, makyaj fırçası ve hatta parmağınızı da kullanabileceğinizi belirtti. Taraf değiştirmeden önce kulaktaki refleksoloji noktasına 'üç ila beş dakika orta basınç' ile masaj yapılmasını tavsiye etti.

'Biraz daha uzun süre yapman gerekiyorsa, yap. Gün boyunca birden çok kez yapmanız gerekiyorsa, tekrar yapın. Bunun işe yaradığına söz veriyorum.

Refleksoloji, vücutta bir tepki oluşturmak için ayaklar, eller ve kulaklardaki belirli noktalara basınç uygulanan alternatif bir terapidir. Minnesota Üniversitesi'ne göre bu uygulama akupunktur ve akupresüre benzer. Bazı araştırmalar, refleksolojinin adet krampları da dahil olmak üzere ağrıyı azaltmada etkili olabileceğini düşündürmektedir.