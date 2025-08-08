Kadınları deniz ve havuzda bekleyen sessiz tehdit! Uzmanlardan önemli uyarılar

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında serinlemek için havuzlara ve denizlere akın eden kadınlar, farkında olmadan ciddi bir sağlık riskiyle karşı karşıya.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, toplu kullanım alanları olan havuzların ve kirli deniz sularının vajinal enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, hijyen kurallarına uyulmaması durumunda bu enfeksiyonların hem yaşam kalitesini düşürdüğünü hem de ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini ortaya koydu.

HAVUZ VE DENİZ SULARI ENFEKSİYON KAYNAĞI OLABİLİR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları yaz aylarında artan vajinal enfeksiyon vakalarına dikkat çekerek, “Havuzlar ve kirli deniz suları, vajinal floranın doğal dengesini bozarak enfeksiyon riskini artırıyor. Özellikle klor oranı uygun olmayan havuzlar, yararlı bakterilerin ölmesine neden olarak mantar enfeksiyonlarını tetikleyebilir” dedi.

Kadınların yüzme sonrası duş alması ve ıslak mayolarını hemen değiştirmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “Bu basit önlemler, enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltabilir” diye ekledi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Jen Gunter, vajinal enfeksiyonların kadınların yaklaşık üçte biri tarafından hayatlarının bir döneminde deneyimlendiğini belirterek, “Vajinal floranın bozulması, bağışıklık sisteminin zayıflaması veya yanlış hijyen ürünleri kullanımı enfeksiyon riskini artırıyor. Özellikle parfümlü ürünler ve vajinal duş, doğal dengeyi altüst ederek enfeksiyonlara zemin hazırlıyor” dedi.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bakteriyel vajinozis, vajinadaki laktobasil popülasyonunun azalmasıyla ilişkilendiriliyor ve bu durum kötü kokulu akıntılara yol açtı.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Vajinal enfeksiyonlar, vajinanın mikrobiyal dengesinin bozulmasıyla ortaya çıktı. Sağlıklı bir vajinada bulunan laktobasiller, asidik bir ortam yaratarak zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını engelledi. Ancak hormonal değişiklikler, yanlış hijyen alışkanlıkları ve antibiyotik kullanımı bu dengeyi bozabiliyor.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sarah Gurr, “Antibiyotik kullanımı, gebelik veya diyabet gibi durumlar, vajinadaki mantarların kontrolsüz çoğalmasına yol açabilir. Bu da yoğun kaşıntı ve peynirimsi akıntıya neden oluyor” dedi.

Gurr, probiyotiklerin vajinal florayı destekleyerek enfeksiyon riskini azalttığını ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, cinsel yolla bulaşan trikomoniyaz gibi enfeksiyonlar dünya genelinde her yıl yaklaşık 376 milyon yeni vaka ile sonuçlandı.

Erken teşhis ve uygun tedavi, bu enfeksiyonların tekrarlamasını önlemede kritik bir rol oynadı.

ENFEKSİYON BELİRTİLERİ VE ÖNLEMLER

Vajinal enfeksiyonlar genellikle kaşıntı, yanma, kötü kokulu akıntı ve cinsel ilişki sırasında ağrı gibi belirtilerle kendini gösterdi.

Uzmanlar, bu tür semptomlarla karşılaşan kadınların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerektiğini söyleyerek, “Havuz suyunda kullanılan klor miktarı da büyük önem taşıyor. Fazla klor, daha fazla hijyen anlamına gelmez; aksine vajinal sağlığı olumsuz etkileyebilir” diye uyardı.

Uzmanlar, vajinal enfeksiyonlardan korunmak için şu önerilerde bulundu:

Duş ve Kuru Kıyafet: Deniz veya havuzdan çıkar çıkmaz duş alın ve ıslak mayoyu değiştirin.

Pamuklu İç Çamaşırı: Sentetik yerine pamuklu iç çamaşırları tercih edin.

Parfümlü Ürünlerden Kaçının: Antibakteriyel veya parfümlü ürünlerin kullanımı vajinal florayı bozabilir.

Dengeli Beslenme: Şekerli gıdaları azaltmak, mantar enfeksiyonu riskini düşürebilir.

Düzenli Kontrol: Şüpheli durumlarda jinekolojik muayene yaptırın.

TEDAVİ EDİLMEZSE CİDDİ SONUÇLAR DOĞABİLİR

Yaz aylarında serinlemenin keyfini çıkarırken sağlığınızı riske atmamak için uzmanların uyarılarını dikkate almanız önerildi.

Erken teşhis ve doğru tedaviyle, vajinal enfeksiyonların önüne geçmek mümkün. Sağlıklı bir yaz için hijyen kurallarına özen gösterin ve şüpheli durumlarda bir uzmana danışmaktan çekinmemeniz önerildi.