Kadınları etkileyen büyük tehlike ortaya çıktı! İşin uzmanları anlattı

Günlük hayatta kullanılan plastik ürünlerin çevreye saldığı mikroplastikler, insan vücuduna sızarak kadın sağlığını tehdit eden bir halk sağlığı krizine yol açtı. Bu küçücük partiküller, endokrin bozucular olarak bilinen kimyasalları taşıyarak hormon sistemini bozuyor ve üreme fonksiyonlarını olumsuz etkiledi.

Son bilimsel çalışmalar, mikroplastikler'in plasenta, yumurtalıklar ve meme bezlerinde birikerek infertilite, erken menopoz ve meme kanseri gibi sorunlara zemin hazırladığını gösterdi.

Uzmanlar, bu tehdidin özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin olduğunu vurgulayarak, plastik üretiminin sıkı denetlenmesini talep etti.

Mikroplastikler, 5 milimetrenin altındaki plastik parçacıkları olarak tanımlanıyor ve okyanuslardan içme suyuna, hatta havaya kadar her yerde bulundu.

ABD Ulusal Okyanus Servisi'ne göre, ortalama bir insan yılda 78.000 ila 211.000 mikroplastik partikül yutuyor veya soldu. Bu partiküller, bisphenol A (BPA), ftalatlar ve polibrominasyonlu difenil eterler (PBDE) gibi endokrin bozucuları içeriyor veya bunlara yapışarak vücuda taşıyor. Endokrin bozucular, hormon reseptörlerini taklit ederek veya bloke ederek östrojen ve progesteron gibi kadın hormonlarının dengesini bozdu.

University of California San Francisco (UCSF) Tıp Fakültesi'nde Üreme Sağlığı ve Çevre Programı Direktörü Tracey Woodruff, "Mikroplastikler, son 20 yılda insan üreme ve gelişimini etkileyen kimyasalların en büyük kaynaklarından biri haline geldi. Plasenta ve anne sütünde tespit edilmeleri, fetal gelişimi tehdit ediyor" dedi. Woodruff'un başlattığı araştırmalar, mikroplastikler'in plasentada 5-10 mikrometre boyutunda parçalar olarak biriktiğini ve bu durumun erken doğuma yol açabileceğini ortaya koydu.

Benzer şekilde, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Mary Margaret Johnson, "Hayvan modellerinde mikroplastikler'in neden olduğu inflamasyon, insanlarda da kalp hastalıkları ve düşük erkek fertilitesiyle ilişkilendiriliyor; kadınlarda ise üreme organlarında benzer etkiler gözleniyor" diye belirtti.

Kadın üreme sağlığına yönelik etkiler, bilimsel literatürde giderek netleşti. Bir meta-analiz çalışmasında, mikroplastikler'in yumurtalık rezervini azalttığı ve granulosa hücrelerinde apoptoz (hücre ölümü) tetiklediği belirtildi. Fare modellerinde, polistiren nanoplastikler'in (PS-NP) maruz kalınan dişi yavrularda yumurta kalitesini %50'ye varan oranda düşürdüğü gözlendi. Bu, erken menopoz ve polikistik over sendromu (PCOS) riskini artırdı. Üstelik, plasentadaki mikroplastikler, fetal dokulara geçiş yaparak bebekte metabolik bozukluklara ve nörolojik sorunlara neden olabiliyor. Utrecht Üniversitesi'nden Hanna Dusza, plasenta hücreleri üzerinde yaptığı deneylerde, mikroplastikler'in trofoblast hücrelerini bozarak gebelik kaybı riskini yükselttiğini tespit etti.

Endokrin bozucuların rolü ise kritik. BPA, plastik şişelerde ve konserve kutularında yaygın olarak bulunuyor ve östrojen reseptörlerini aktive ederek meme ve endometriyum kanserlerini tetikleyebildi. Bir Avrupa Birliği raporu, BPA'nın gıdalardan sızarak 42.400 çocuğun obeziteye yol açtığını tahmin etti. Ftalatlar ise yumuşak plastikleri esnek kılıyor ve üreme sisteminde hormonal dengesizliğe neden oluyor; hamilelik sırasında maruziyet, erkek bebeklerde genital organ gelişimini bozarken kızlarda PCOS'u artırdı.

Washington Üniversitesi'nden bir pediatri uzmanı olan Sheela Sathyanarayana, "Fetal dönemde endokrin bozuculara maruziyet, çocuklukta metabolik bozukluklar ve ADHD riskini yükseltiyor; bu etkiler ömür boyu sürüyor" dedi.

Hayvan çalışmaları da bu bulguları destekledi. Deniz medaka balıklarında mikroplastikler, hipotalamus-hipofiz-gonadal eksenini bozarak gonadotropin hormonlarını baskılıyor ve steroidogenezi engelledi.

Farelerde, nanoplastikler granulosa hücrelerinde oksidatif stresi artırarak folikül sayısını azalttı.

Bir PMC derlemesi, mikroplastikler'in plasentaya boyuta bağlı olarak biriktiğini ve embriyonik gelişimi bozduğunu vurguluyor. Bu etkiler, insanlarda da gözlemlendi.

İtalyan araştırmacılar, 6 plasentadan 4'ünde 12 mikroplastik parçası buldu ve bu durumun fetal gelişimi tehdit ettiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mikroplastikler'in insan sağlığına etkilerinin henüz tam anlaşılmadığını, ancak kanıtların alarm verici olduğunu ifade etti. Bir rapora göre; Mikroplastikler'in akciğer, karaciğer ve üreme sisteminde kronik inflamasyona yol açtığını belirtti.

Uzmanlar, özellikle hamile kadınlar ve bebekler için riskin yüksek olduğunu vurguluyor; plasentadaki nanoplastikler, fetal dokulara ulaşarak uzun vadeli hasara neden olabildi. Bu tehditleri azaltmak için uzmanlar, plastik kullanımını sınırlamayı önerdi.

Woodruff, "Şişe su yerine filtrelenmiş musluk suyu kullanın, plastik ambalajlı gıdalardan kaçının" dedi.

Sathyanarayana ise, "Evde doğal lifli giysiler tercih edin ve toz birikimini önleyin" tavsiyesinde bulundu.

Johnson, "Daha fazla fonlama ile organlardaki etkileri araştırmalıyız" çağrısı yaptı.

Mikroplastikler'in kadın sağlığına yönelik etkileri, saymakla bitmedi. Bu gizli tehlike, küresel bir halk sağlığı sorunu olarak acil müdahale gerektirdi. Bilimsel kanıtlar, plastik kirliliğinin nesilleri tehdit ettiğini gösteriyor; bireysel ve toplumsal önlemlerle bu zinciri kırabileceğiniz vurgulandı.