Kadınları evden çalışma vaadi ile dolandırdılar: Mağdurları bakanlık logosu ile tehdit ettiler

Düzenleme: Kaynak: AA
Kadınları evden çalışma vaadi ile dolandırdılar: Mağdurları bakanlık logosu ile tehdit ettiler

İzmir’de kadınları evden çalışma ve 45 bin lira gelir vaadiyle kandıran dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Polis ekipleri 100 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebekenin mağdurları bakanlık logolu sahte belgelerle tehdit ettiğini belirledi.

İzmir'de ekipler bir mağdurun ihbarı üzerine yaklaşık 4 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Siber suçlar polisi, uzun süren çalışmalar sonucu örgütün ev hanımlarını nasıl tuzağa düşürdüğünü, hangi yöntemlerle kadınları ikna ettiğini ve hazırladıkları sahte belgelerle onları nasıl tehdit ettiğini tek tek belirledi.

AYDA 45 BİN LİRA GELİR VAADİ

Polisin tespitlerine göre, sosyal medya platformlarında "evde sabun paketleme işi", "çorap paketleme" gibi reklamlar paylaşan şüpheliler, kendileriyle iletişime geçen kadınlara, işe karşılık ayda 45 bin lira gelir elde etme teklifinde bulundu.

Görüşmelerini WhatsApp üzerinden gerçekleştiren şebeke, ev hanımlarının güvenini kazanmak ve işlemlerin yasal olduğuna inandırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığının logosunu kullandı, sahte şirket isimlerinin bulunduğu belge, vergi levhası ve resimleri gönderdi.

Mağdurları ikna ettikten sonra ürünlerin gönderimi için "güvence bedeli" talep eden örgüt üyeleri, ardından kadınlardan "vergi, sigorta ve kargo" ücretleri gibi çeşitli nedenlerle para istemeye devam etti.

Örgüt, para göndermekten vazgeçen kadınlara, şirket bünyesine alındıklarını, adlarına vergi levhası oluşturulduğunu söyledi.

ekran-goruntusu-2025-05-24-123652.png

BAKANLIK LOGOLU SAHTE BELGEYLE TEHDİT

Ev hanımlarını panik ve korku haline iten şebeke üyeleri, ödeme yapılmaması durumunda Adalet Bakanlığının logosunu kullanarak hazırladıkları "güvenlik protokolü" adlı sahte belgeyle kadınlara haklarında dava açılacağı tehdidinde bulundu.

Son Haberler
Jasikevicius'tan büyük final öncesi itiraf! "Hayal etmemiştim"
Jasikevicius'tan büyük final öncesi itiraf! "Hayal etmemiştim"
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de deprem! (24 Mayıs 2025)
İzmir'de deprem! (24 Mayıs 2025)
AB'den ABD'ye tarife tepkisi
AB'den ABD'ye tarife tepkisi
Çöp kamyonu temizlikçiyi pestil gibi çiğnedi
Çöp kamyonu temizlikçiyi pestil gibi çiğnedi