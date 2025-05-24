Kadınları evden çalışma vaadi ile dolandırdılar: Mağdurları bakanlık logosu ile tehdit ettiler

İzmir'de ekipler bir mağdurun ihbarı üzerine yaklaşık 4 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Siber suçlar polisi, uzun süren çalışmalar sonucu örgütün ev hanımlarını nasıl tuzağa düşürdüğünü, hangi yöntemlerle kadınları ikna ettiğini ve hazırladıkları sahte belgelerle onları nasıl tehdit ettiğini tek tek belirledi.

AYDA 45 BİN LİRA GELİR VAADİ

Polisin tespitlerine göre, sosyal medya platformlarında "evde sabun paketleme işi", "çorap paketleme" gibi reklamlar paylaşan şüpheliler, kendileriyle iletişime geçen kadınlara, işe karşılık ayda 45 bin lira gelir elde etme teklifinde bulundu.

Görüşmelerini WhatsApp üzerinden gerçekleştiren şebeke, ev hanımlarının güvenini kazanmak ve işlemlerin yasal olduğuna inandırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığının logosunu kullandı, sahte şirket isimlerinin bulunduğu belge, vergi levhası ve resimleri gönderdi.



Mağdurları ikna ettikten sonra ürünlerin gönderimi için "güvence bedeli" talep eden örgüt üyeleri, ardından kadınlardan "vergi, sigorta ve kargo" ücretleri gibi çeşitli nedenlerle para istemeye devam etti.



Örgüt, para göndermekten vazgeçen kadınlara, şirket bünyesine alındıklarını, adlarına vergi levhası oluşturulduğunu söyledi.

BAKANLIK LOGOLU SAHTE BELGEYLE TEHDİT

Ev hanımlarını panik ve korku haline iten şebeke üyeleri, ödeme yapılmaması durumunda Adalet Bakanlığının logosunu kullanarak hazırladıkları "güvenlik protokolü" adlı sahte belgeyle kadınlara haklarında dava açılacağı tehdidinde bulundu.