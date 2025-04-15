Kadınları taciz eden tarikat şeyhinin ses kayıtları ortaya çıktı! Mide bulandıran olay

Ahmet Şahin Uçar, müridi olan kadınlara cinsel saldırı ve taciz suçlarından tutuklanmıştı. .Uçar’ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında başka mağdur kadınlar da ifade vermek için adliyeye geldi.

Youtube kanalına yüklediği videolar aracılığıyla kadınlarla temas kurulurken, tarikata katılmak isteyen herkes kabul edilmiyor. İletişim kurmak isteyen bazı kadınlar telefon görüşmelerinde herkesin katılmasının mümkün olmadığını söylediklerini belirtti.

“BANA AŞIK OLACAKSIN, BEN SENİN GASSALIN OLACAĞIM”

Mahkemede ifade veren bazı tanıklar ise Uçar’ın yaptıklarını anlattı. Tarikata katılmak isteyen kadınlarla telefon görüşmeleri yapan Uçar’ın, kadınlara 'Hızlı ilerlemek istersen bana aşık olman gerekiyor. Bana aşık olacaksın, ben senin gassalın olacağım. Beni her yerde hayal edeceksin, yatakta bile beni hayal edeceksin” dediğini ifade etti.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Davaya tanık olarak katılan kadınlardan bir tanesi Şeyh Uçar ile aralarında geçtiğini iddia ettiği telefon konuşmasını mahkemeye delil olarak sundu.

Sanık Uçar'a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarında kadını açıkça taciz ettiği duyuldu.

İşte Uçar’ın bir kadını taciz ettiği ses kaydı,

“Beni iyi anla. O zaman “Senin istediğin gibi geldim, çırılçıplak…” (de.) Soyun. Soyunduğunu göreyim. Bana ispat et. ‘Bak, elbiselerim yok’ de. ‘Soyundum işte’ de. Gönlündekini ortaya koyduğun zaman soyunduğunu anlarım.

Uçar: Sen müthiş şehvete sahip bir kadınsın

Kadın: Hayret bir şey ya

Uçar: Seninle sevişsek müthiş sevişirsin sen var ya”

Sanık avukatı ise mahkemeye delil olarak sunulan ses kayıtlarının hepsinin montaj olduğunu öne sürerek reddetti.

SKANDAL İFADELER!

Sözcü'de yer alan habere göre ise, son duruşmada tanık ifadeleri dinlendi. Sanık lehine ifade veren tanık Y.H.G., ifadesinde sanığın kadınlara sevgili gibi olacağız karı koca gibi olacağız şeklindeki ifadelerinin tasavvufi anlamda olduğunu ifade etti.

Y.H.G, verdiği ifadede şunları söyledi, “'Telefon konuşmasında bana aşık olacaksın diyordu. Bunu tasavvufi anlamda söylüyordu. Bunu ben dahil tüm öğrencilerine söylüyordu. Ayrıca sevgili gibi olacağız, karı koca nasılsa bizde öyle olacağız şeklinde söylemleri de olmuştu. Fakat bunların hepsi tasavvufi anlamdadır."

Davayı üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatlarından Av. Mustafa Türkdoğan, dava ile ilgili Sözcü TV’ye konuştu.

“SANIĞIN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ”

Sanığın, farklı farklı zamanlarda birden fazla kişiye karşı cinsel taciz suçunu gerçekleştirdiğini belirten Türkdoğan, “Esasında sanığın amacı kadınların dini hassasiyetlerini kullanarak, onları etki ve tesir altına alarak cinsel amaçla kullanmanın yanı sıra maddi olarak da çıkar elde etmektir. Mağdurların birçoğu sanığın bu tür davranışlarda bulunabileceğini bu derece dini bilgisi olan, sözde alimlik yapan birisi olan sanığa konduramamış, iyi niyetli olarak onun kendilerini bir nevi sınava tabi tuttuğunu düşünmüşlerdir. Gelinen noktada sanığın dini istismar ederek tacizlerde bulunduğunun farkına varan mağdurlardan da bir kısmı gerek kendi ailelerinin gerek sanığın lideri olduğu tarikatın korkusundan şikayetçi olmamışsa da bir kısım mağdur birbirlerine destek olarak söz konusu cesareti göstermiş ve sanığın hak ettiği cezayı alması ve başkalarının da mağduriyetletinin önlenmesi için hukuk mücadelesi başlatmışlardır. Biz de bu mücadelede müvekkillerimizin, kadınların yanında yer alıp sanığın hak ettiği cezayı alması için çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı.