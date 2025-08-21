Kadınları vuran görünmez tehditle ilgili uzmanlardan hayati uyarılar

Multiple Sclerosis (MS), merkezi sinir sistemini etkileyen kronik bir otoimmün hastalık olarak, özellikle genç erişkinleri ve kadınları hedef aldı.

Son bilimsel araştırmalar, MS’in kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha fazla görüldüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, bu cinsiyet farkının altında yatan nedenleri ve yeni tedavi yöntemlerini tartışırken, hastalığın erken teşhis ve yönetiminde umut verici gelişmeler kaydedildi.

MS, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla sinir liflerini koruyan miyelin kılıfına saldırması sonucu ortaya çıktı. Bu saldırı, beyin, omurilik ve optik sinirlerde hasara yol açarak kas zayıflığı, yorgunluk, denge sorunları, görme kaybı ve ağrı gibi semptomlara neden oldu.

Hastalığın genellikle 20-40 yaş arasında, yani genç erişkinlik döneminde ortaya çıktığını belirten Johns Hopkins Üniversitesi MS Merkezi Direktörü Prof. Dr. Peter Calabresi, “MS, genç kadınlarda daha sık görülüyor ve bu durum, hormonal faktörler, genetik yatkınlık ve çevresel etkenlerin karmaşık bir etkileşimine bağlı olabilir” dedi.

Calabresi, kadınlarda östrojen gibi cinsiyet hormonlarının bağışıklık sistemini etkileyerek bu farkı yaratabileceğini vurguladı.

KADINLARDA MS RİSKİ NEDEN DAHA YÜKSEK?

Son yıllarda yapılan çalışmalar, MS’in kadınlarda daha sık görülmesinin nedenlerini anlamaya odaklandı.

Kanada’da yapılan bir araştırma, MS hastalarının %60’ının 20-49 yaş arasında olduğunu ve bu grupta kadınların erkeklere oranla iki kat daha fazla etkilendiğini gösterdi.

Araştırmacılar, depresyon, migren ve obezite gibi eşlik eden sağlık sorunlarının kadın MS hastalarında daha yaygın olduğunu belirtti.

Toronto Üniversitesi’nden nörolog Dr. Ruth Ann Marrie, “Kadınlarda obezite ve inflamatuar süreçler, MS’in seyrini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, kilo yönetimi MS bakımının önemli bir parçası olmalı” dedi.

Ayrıca, Epstein-Barr virüsü (EBV) ile MS arasındaki ilişki de dikkat çekti. Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, EBV’ye maruz kalan bireylerin MS geliştirme riskinin 32 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

MS Society UK’den Dr. Catherine Godbold, bu bulguyu “oyun değiştirici” olarak nitelendiriyor ve EBV aşılarının gelecekte MS’in önlenmesinde kritik bir rol oynayabileceğini belirtti.

YENİ TEDAVİ UMUTLARI

MS tedavisinde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Hastalığı modifiye eden terapiler (DMT’ler), hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada etkili oldu.

Örneğin, ocrelizumab (Ocrevus) ilacı, hem relapsing-remitting MS hem de primer progresif MS (PPMS) tedavisinde FDA onayı alan ilk ilaç oldu.

Sanofi tarafından geliştirilen tolebrutinib adlı deneysel bir ilaç, non-relapsing sekonder progresif MS (nrSPMS) hastalarında hastalığın ilerlemesini %31 oranında azalttı. Bu ilaç, kan-beyin bariyerini geçerek sinir sistemindeki kronik iltihabı hedef aldı.

UCSF Weill Nörobilim Enstitüsü’nden Dr. Stephen Hauser, B-hücrelerini hedef alan yeni ilaçların MS tedavisinde devrim yarattığını söyledi.

Hauser, “B-hücre tedavileri, hastalığın temel mekanizmalarına müdahale ederek hem relapsları azaltıyor hem de uzun vadeli sakatlığı önlemede umut vadediyor” dedi. Ayrıca, antihistaminik clemastine’in miyelin tamirinde potansiyel gösterdiği laboratuvar çalışmalarına rağmen, insan denemelerinde beklenmedik yan etkiler nedeniyle durdurulduğunu ekledi.

GELECEĞE BAKIŞ: KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP VE ERKEN TEŞHİS

MS’in karmaşık doğası, kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarını zorunlu kıldı. Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Ellen Mowry, “Erken teşhis ve kişiye özel tedaviler, MS’in yıkıcı etkilerini azaltmada kritik önem taşıyor” dedi.

Yeni biyobelirteçler, özellikle nörofilament proteinlerini ölçen kan testleri, hastalığın ciddiyetini öngörmede ve tedaviye yanıtı izlemede umut vadetti.

Ayrıca, kök hücre nakli gibi yenilikçi yaklaşımlar da araştırıldı. İngiltere’de yapılan bir çalışma, otolog hematopoetik kök hücre naklinin (AHSCT) relapsları neredeyse tamamen durdurduğunu ve klinik ilerlemeyi yavaşlattığını gösterdi.

MS İLE MÜCADELEDE YENİ BİR ÇAĞ

Multiple Sclerosis, genç kadınları orantısız bir şekilde etkileyen karmaşık bir hastalık olsa da, bilimsel araştırmalar ve uzmanların çabaları sayesinde umut verici bir geleceğe doğru ilerlendi.

Erken teşhis, kişiselleştirilmiş tedaviler ve yeni ilaçlar, MS hastalarının yaşam kalitesini artırmayı vadetti.

Uzmanlar, hastaların ve sağlık uzmanlarının bu yenilikleri takip ederek proaktif bir yaklaşım benimsemesini önerdi.