Kadınları yakından ilgilendiriyor

Labioplasti genital estetikler genelde yapısal ya da işlevsel bozukluklar, kozmetik kaygılar sebebi ile yapılıyor. İşte ayrıntılar…

Kadınları yakından ilgilendiriyor

Kadınları yakından ilgilendiriyor

Günümüzde de kadınların en sık yaptırdığı operasyon labioplastidir. Labioplasti, kadınların Genital bölgesindeki dudakların fonksiyonel olarak ya da görünüm olarak düzeltilmesi amacı le uygulanan bir işlemdir. Labioplasti de genelde iç dudakların büyük, sarkık ya da asimetrik olması sebebi ile iç dudak küçültme ameliyatı yapılır.

Dış dudaklarda büyütme veya küçültme işlemi daha nadir uygulanan bir işlemdir. Kadınlar doğumdan sonra ya da gebelikte Genital bölgesinde oluşan değişikliklerden rahatsız olduklarında genelde labioplastiye başvurur.

NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Genital bölgenin net bir tanımı yapılamaz. Fakat bazı insanlar Genital bölgesindeki görünümde dolayı rahatsızlık duydukları için bu tür operasyona başvurmaktadır. Çünkü insanların bu hoşnutsuzluğu güven problemlerine, strese ve psikolojik sorunlara yol açar. Bunun yanında, sarkık ya da büyük dudakların tahriş sebep olması, enfeksiyona ve hijyen sorunlarına neden olması ile Labioplasti yapılır. Labioplastiye ihtiyaç duyulan bir diğer durum ise cinsel ilişkide zorlanmadır.

AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Labioplasti Ameliyatı genel olarak anestezi altında yapılır. Hastanın durumuna gör eve cerrahi işleme göre uygulanacak anestezi de değişebilir. Bu operasyonda genel anestezi, lokal anestezi ve regional anestezi yönleri kullanılır. Bu ameliyatla birlikte dudaklardaki fazla doku çıkarılır ve bölge tekrardan onarılır. Ameliyat sonucunda Genital bölgesi dudaklarım daha simetrik ve küçük bir görüntüye ulaşır. Peki bu ameliyat yapılmazsa be gibi durumlar ortaya çıkar?

Stres

Özgüven eksikliği

Cinsel isteksizlik

Cinsel ilişkide ağrı ve zorlanma

İdrar yapımı sırasında idrarın farklı bir yöne gitmesi

Hijyenik problemler

Genital bölgede tahriş

Kronik vulvar

Bunlar Labioplasti ameliyatı yapılmaması sonucu karşılaşılacak durumlardan sadece bazılarıdır.

LABİOPLASTİ SONRASI İYİLEŞME

Labioplasti sonrası hasta hastanede yatmayabilir. Ameliyat sonrasında hastanın 6 saat boyunca gözlem altında tutularak taburcu edilmesi beklenir Hasta daha sonrasında 2 veya 3 gün istirahat etmelidir. Cinsel ilişki ve egzersiz için ise 3i4 ya da6 hafta kadar beklemek gerekir.

KADINLARA OLAN FAYDASI NEDİR?

Labioplasti Ameliyatı sonrasında kadınlar kendini daha iyi hisseder ve özgüvenleri artar. Tayt, mayo, spor kıyafetleri giyildiğinde daha estetik bir görünüm elde edilir. Aynı zamanda Labioplasti ameliyatı sonucunda cinsle ilişkide ağrı yaşanmaz ve zorluk çekilmez. Cinsel ilişkiden daha fazla zevk alınır.

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