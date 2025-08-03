Kadınları yaşlandıran şey ortaya çıktı! Sakın bunu yapmayın

Günümüzde güzellik algısı sosyal medyanın da etkisiyle hızlı bir şekilde değişime uğruyor. Daha genç görünmek için yapılabilecek uygulamalar teknoloji ile birlikte daha da çeşitlilik kazandı.

Estetik işlemlere başvurmadan önce doğal yöntemlerle de gençleşebileceğinizi unutmayın. Bu kapsamda uzmanlar saç kesiminde yapılan hatalara değindi. Yanlış saç kesimi olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize sebep oluyor.

Saç uzmanı Alice Dawkins, özellikle 40 yaşından sonra kadınların uzak durması gereken iki saç modeli konusunda uyardı.



Alice’e göre uzak durulması gereken ilk model "kaküllü kısa bob" saç kesimi; Bu model, özellikle İngiliz moda dünyasının ikonik ismi Anna Wintour ile özdeşleşmiş olsa da, herkes için uygun değil. Dawkins, bu saç kesiminin çene hizasındaki yapısı ve alın üzerine düşen kakülleriyle dikkati doğrudan yaşlanma belirtilerinin en yoğun görüldüğü göz çevresi ve yüzün alt kısmına çektiğini belirtiyor.

İkinci sırada ise kısa pixie (peri) kesimi buluyor; Eğer saçta yeterince kat, hacim ve belirgin çizgiler yoksa, Dawkins, kısa pixie kesiminin yüzü daha yaşlı gösterebileceğini ifade ediyor.