Kadınları zorla fuhşa sürükleyen çete çökertildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadınları zorla fuhşa sürükleyen çete çökertildi

İzmir’de illegal internet sitesi üzerinden ilan vererek fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 14 kişilik bir çete çökertildi. 59 kadın kurtarıldı. Polis çetenin şifresi tek tek deşifre etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekipleri tarafından, "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada; şüphelilerin illegal internet sitelerinden ilanlar verdikleri ve bu ilanları İzmir'den yönettikleri belirlendi.

Bu ilanlar aracılığıyla kadınların fotoğraflarının yer aldığı dijital katalogların müşterilere gönderildiği; İzmir başta olmak üzere Bursa, Aydın, Sakarya, Mersin, Kayseri ve Kocaeli'den temin edilen müşterilere, kadınların "konumcu-korsan taksici" kişiler aracılığıyla otel, apart ve günübirlik daire gibi konaklama yerlerine fuhuş amaçlı yönlendirildiği belirlendi. Fuhuştan elde edilen gelirin "ilancı', "konumcu" ve "mağdur kadınlar" arasında paylaştırılıp, maddi kazanç sağlandığı saptandı. Şüphelilerin fuhuş faaliyetlerini sistematik biçimde sürdürdükleri, bazı kadınların ise zorla fuhuş yapmaya zorlandıkları tespit edildi. Teknik takip ve fiziki çalışmalar sonucu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon, 24 Haziran'da eş zamanlı olarak düzenlendi ve şüphelilerin tamamı gözaltına alındı, 59 kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli işlemlerinin ardından salıverilirken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ş., Ş.Ş., H.A., B.T., A.G., M.E.Ç., E.G., O.G. ve R.D. tutuklandı, diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadınları zorla fuhşa sürükleyen çete çökertildi

Kadınları zorla fuhşa sürükleyen çete çökertildi

Kadınları zorla fuhşa sürükleyen çete çökertildi

Kadınları zorla fuhşa sürükleyen çete çökertildi

Kadınları zorla fuhşa sürükleyen çete çökertildi

Son Haberler
Sıcaktan bunalan vatandaşlara limonata ikramı
Sıcaktan bunalan vatandaşlara limonata ikramı
Yangın mağdurlarının temel ihtiyaçlarını hızla karşılandı
Yangın mağdurlarının temel ihtiyaçlarını hızla karşılandı
Aydıncık’ta 225 adet keklik doğaya salındı
Aydıncık’ta 225 adet keklik doğaya salındı
Bornova’da üreticiye bilinen yanlışları anlatıldı
Bornova’da üreticiye bilinen yanlışları anlatıldı
Tekirdağ’da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu
Tekirdağ’da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu