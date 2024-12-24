Kadınların bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adıyaman’da kadınların bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Hastane Kavşağı yakınlarında iki kadın grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma hemen bıçaklı kavgaya dönüştü. Kadınların birbirine bıçakla saldırdığı kavgada Elif B., Melisa B. ve Ahmet K. bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralıların kanlar içerisinde kaldığı kavgada olaya karışanlar olay yerinden kaçtı.

Yaralılar olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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