Kadınların en çok tercih ettiği otomobil belli oldu! Rakiplerini tek tek eledi

Teknolojinin gelişmesi otomobil piyasasında da daha yenilikçi modelleri ön plana attı. Sürüş konforu ve tasarımıyla Hyundai Santa Fe, Mini Cooper ve Kia gibi güçlü rakiplerini jüriden tam puan alarak elemeyi başardı.

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YENİLİKÇİ BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRDI



Hyundai‘nin en çok tercih edilen büyük SUV modellerinden biri olan Santa Fe, yaklaşık iki yıl kadar önce tasarımında yaptığı dokunuşlarla daha yenilikçi bir görünüm elde etmişti..

İşte ödül töreninde farklı kategorilerde ödül alan diğer başarılı otomobiller…

Şehir Otomobili kategorisinde: MINI Cooper

Kompakt SUV kategorisinde: KIA EV3

Büyük Otomobil kategorisinde: Audi A6 e-tron

Büyük SUV kategorisinde: Hyundai Santa Fe

4×4 Arazi Aracı kategorisinde: Toyota Land Cruiser

Performans Otomobili kategorisinde :Porsche Panamera