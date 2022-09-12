Kadınların fotoğrafını çeken taksicinin görüntüleri pes dedirtti

Beşiktaş'ta trafikte seyir halindeyken izinsiz bir şekilde kadınların fotoğraflarını çeken taksi şoförü H.U'nun "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" süresiz iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden (TUHİM) yapılan açıklamada, şoförün taksicilikten süresiz men edildiği belirtildi. Açıklamada, H.U'nun "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" askıda olmasına rağmen şoförlük yaptığı kaydedilerek, "Taksi şoförünün, TUDES kapsamında 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' süresiz iptal edilmiş olup, ilgili taksi emniyet birimlerince 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda geçen 10 Eylül cumartesi saat 19.10 sıralarında iki kadın, taksi şoförü H.U. (51)'nun aracına bindi.

Şoförün kaldırımda yürüyen kadının fotoğrafını çektiğini gören kadınlar, duruma tepki gösterdi. Kadın yolcuların tüm ısrarına rağmen, taksici fotoğraf çektiğini inkar etti. Yolcular kendi fotoğraflarının da çekilmiş olduğunu düşünüp taksiciden aracı karakola çekmesini istedi. Taksici ise kadınların durmasını istemesine rağmen yola devam etti, telefonundaki fotoğrafları sildi.

O anlar, takside arkada oturan diğer yolcu tarafından kaydedildi. "İstanbul Duysun" isimli Twitter hesabından paylaşılan videoda, kadınlar yolda bekleyen polisin yanından geçilirken yüksek sesle yardım talebinde bulundu. Taksicinin aracı sürmeye devam ettiği, daha sonra motosikletli polisin önünü kesmesiyle durduğu görüldü.

DHA'nın haberine göre, H.U. isimli taksici, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.