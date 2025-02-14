Kadınların hayatını kâbusa çevirebiliyor! Uzmanları uyarılarını sıraladı

Endometriozis, rahmin iç yüzeyini döşeyen dokunun, rahmin dışında farklı organlarda da büyümeye başlamasıyla ortaya çıkar. Bu doku, özellikle yumurtalıklar, fallop tüpleri ve bazen de bağırsaklar gibi organlarda birikir. Endometriozis, adını, rahmin iç yüzeyini döşeyen "endometriyum" tabakasından alır. Yabancı araştırmalara göre, endometriozis, her 10 kadından birini etkileyebilen, ancak genellikle teşhis edilmesi zor olan bir hastalık.

Kadın sağlığı konusunda uzman bir jinekolog Prof. Dr. Jennifer Gunter, "Endometriozis, kadınların yaşamını derinden etkileyebilen karmaşık bir hastalık olup, her kadının deneyimi farklı olabilir. Bazı kadınlar çok şiddetli ağrılar yaşarken, bazıları daha hafif semptomlarla karşılaşabilir. Ancak genel olarak, bu hastalık kadınların hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını ciddi şekilde etkiler" dedi.

Endometriozis, genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir:

- Şiddetli Adet Ağrıları: Adet dönemlerinde şiddetli kasık ağrıları ve ağrılı adet kanamaları, endometriozis hastalarının en yaygın şikayetlerinden biridir. Ağrı, genellikle adet döngüsüyle paralel olarak artar.

- Cinsel İlişki Sırasında Ağrı: Endometriozis, pelvik bölgede iltihaplanma ve skar dokusu oluşturabileceği için cinsel ilişki sırasında ağrıya yol açabilir.

- İnfertilite (Kısırlık): Endometriozis, kadınların üreme organlarını etkileyerek fertilite problemlerine yol açabilir. Dünya Sağlık Örgütü, endometriozis nedeniyle infertilite oranının artabileceğini belirtmekte.

- Aşırı Yorgunluk: Endometriozisi olan kadınlar, şiddetli yorgunluk ve halsizlik hissi yaşayabilir.

- Sindirim Sorunları: Kabızlık, ishal, şişkinlik gibi sindirim sistemi sorunları da endometriozis belirtileri arasında yer alabilir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Endometriozis ve Fertilite Üzerindeki Etkisi

Birçok kadın için endometriozis, kısırlık sorununa yol açabilir.

Üreme sağlığı uzmanı Dr. Peter Liu, "Endometriozis, kadının üreme organlarına zarar vererek, yumurtlama süreçlerini engelleyebilir. Rahimdeki doku, dışarıdaki organlara yapışabilir ve bu, döllenmiş bir yumurtanın implantasyonu için zorlu bir ortam yaratabilir" dedi.

Birçok çalışma, endometriozis nedeniyle kısırlık sorunu yaşayan kadınların tedavi seçeneklerini araştırmaktadır. 2019 yılında yapılan bir araştırma, endometriozis tedavisi gören kadınların yaklaşık %40’ının doğal yolla hamile kalamadığını, ancak tedavi ile bu oranın önemli ölçüde düştüğünü göstermektedir.

ENDOMETRİOZİSİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ:

Endometriozis, sadece fiziksel değil, psikolojik etkiler de yaratabilir. Kadınların bu hastalıkla başa çıkarken yaşadığı ağrılar, depresyon ve kaygı gibi mental sağlık sorunlarına yol açabilir.

Psikiyatri uzmanı, Dr. Leslie Wise, "Endometriozis ile mücadele eden kadınlar, sadece fiziksel acılarla değil, aynı zamanda duygusal zorluklarla da karşılaşır. Hastalık, kadının yaşam tarzını, iş gücünü ve ilişkilerini etkileyebilir" diye belirtiyor.

Ayrıca, ağrılı adet dönemi ve infertilite nedeniyle, kadınlar sıklıkla yalnızlık ve toplumdan dışlanmışlık hissi yaşayabilirler. Bu, tedavi edilmediği takdirde daha büyük psikolojik sorunlara yol açabilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

Endometriozis tedavisi, semptomları hafifletmeye yöneliktir ve hastanın durumuna göre farklı yöntemler uygulanabilir.

Endometriozis tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir jinekolog olan Dr. Heather Wood, "Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, doğum kontrol yöntemleri, laparoskopik cerrahi ve bazı durumlarda daha ileri cerrahi müdahaleler bulunmaktadır. Ancak tedavi süreci kişiye özel olmalıdır ve her kadının endometriozise karşı verdiği yanıt farklıdır" dedi.

Bazı kadınlar, endometriozis nedeniyle cerrahi müdahale gerektirirken, bazıları ilaç tedavisiyle rahatlama sağlayabilir. Doğal tedavi yöntemleri ve yaşam tarzı değişiklikleri de bu süreçte yardımcı olabilir.

Endometriozis, kadınları sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da zorlayan, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ciddi bir hastalık. Bununla birlikte, erken teşhis ve doğru tedavi ile semptomlar yönetilebilir.

Kadınların endometriozis hakkında farkındalık sahibi olmaları, bu rahatsızlığın etkileriyle başa çıkabilmelerine yardımcı olacağı bildirildi.

Endometriozisi olan kadınların, sağlık profesyonelleriyle düzenli iletişim kurarak tedavi planlarını oluşturması ve hastalıkla başa çıkma stratejileri geliştirmesi önemli.