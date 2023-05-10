Kadınların o özel dönemi ile ilgili az bilinen bilgiler

Bazı kadınların regl dönemi hafif yorgunluklarla bazı kadınların ise şiddetli ağrılarla geçer ve çoğu zaman bununla nasıl baş edeceğini bilemez. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Malkoç regl ağrısıyla baş etmenin yolları hakkında bilgi verdi.

Karnın alt tarafını ellerle ovuşturmak ve sıcak uygulamak oldukça etkili olabilir. Sıcak uyguladığınızda kaslar gevşeyerek ağrıyı azaltabilir. Ağrı başladığında Ilık bir duş almak da ağrıyı azaltabilir.

Germe egzersizleri gibi hafif egzersizler, yürüyüş ve yoga gibi aktiviteler yararlı olabilir.

Sigara ve alkol damarlarda daralma etkisi yaratarak ağrıları arttırabilir.

Sosyalleşerek veya hobilere yönelerek (kitap okumak, sevdiğiniz bir şey ile uğraşmak gibi) ağrı algısı bir miktar yönetilebilir.

Regl ağrıları fazlaysa ve diyet, beslenme değişiklikleri, ağrı kesicilere cevap vermiyorsa bir doktora mutlaka danışmak gerekir.

Ağrılar anatomik bir problem olmadan da fazla oluyorsa doğum kontrol hapları ile kontrol altına alınabilir. Bir doktora danışarak doğum kontrol haplarını başlamak ağrıyı tümden ortadan kaldırabilir.

Ağrınızın başlayacağını hissettiğinizde uzanın, ağrı kesici alacaksanız hemen başlayın. Çünkü ağrı kesicilerin en etkili olduğu zaman ağrı başlarken aldığınız zamandır.

Adetin ilk 3 gününde alınacak ağrı kesiciler, ağrı oturmadan geçici de olsa ciddi fayda sağlayacaktır.



Yeşillikten zengin beslenen kadınlarda regl ağrılarının daha az olduğuna dair bilgiler vardır.

Bu dönemde demir içeren besinler daha fazla tüketilmelidir.