Kadınların o özel dönemi ile ilgili az bilinen bilgiler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Malkoç, "Ağrı başladığında Ilık bir duş almak da ağrıyı azaltabilir. Germe egzersizleri gibi hafif egzersizler, yürüyüş ve yoga gibi aktiviteler yararlı olabilir." dedi ve önerilerde bulundu…

Kadınların o özel dönemi ile ilgili az bilinen bilgiler

Bazı kadınların regl dönemi hafif yorgunluklarla bazı kadınların ise şiddetli ağrılarla geçer ve çoğu zaman bununla nasıl baş edeceğini bilemez. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Malkoç regl ağrısıyla baş etmenin yolları hakkında bilgi verdi.

Karnın alt tarafını ellerle ovuşturmak ve sıcak uygulamak oldukça etkili olabilir. Sıcak uyguladığınızda kaslar gevşeyerek ağrıyı azaltabilir. Ağrı başladığında Ilık bir duş almak da ağrıyı azaltabilir.

Germe egzersizleri gibi hafif egzersizler, yürüyüş ve yoga gibi aktiviteler yararlı olabilir.

Sigara ve alkol damarlarda daralma etkisi yaratarak ağrıları arttırabilir.

Sosyalleşerek veya hobilere yönelerek (kitap okumak, sevdiğiniz bir şey ile uğraşmak gibi) ağrı algısı bir miktar yönetilebilir.

Regl ağrıları fazlaysa ve diyet, beslenme değişiklikleri, ağrı kesicilere cevap vermiyorsa bir doktora mutlaka danışmak gerekir.

Ağrılar anatomik bir problem olmadan da fazla oluyorsa doğum kontrol hapları ile kontrol altına alınabilir. Bir doktora danışarak doğum kontrol haplarını başlamak ağrıyı tümden ortadan kaldırabilir.

Ağrınızın başlayacağını hissettiğinizde uzanın, ağrı kesici alacaksanız hemen başlayın. Çünkü ağrı kesicilerin en etkili olduğu zaman ağrı başlarken aldığınız zamandır.

Adetin ilk 3 gününde alınacak ağrı kesiciler, ağrı oturmadan geçici de olsa ciddi fayda sağlayacaktır.

Yeşillikten zengin beslenen kadınlarda regl ağrılarının daha az olduğuna dair bilgiler vardır.

Bu dönemde demir içeren besinler daha fazla tüketilmelidir.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'nun vaadini animasyon filmi yaptı: Görevimiz ilk tur Siyaset
Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'nun vaadini animasyon filmi yaptı: Görevimiz ilk tur
Safranbolu Belediyesi'nden engelliler haftası programı Güncel
Safranbolu Belediyesi'nden engelliler haftası programı
Ağız kokusu neden ciddiye alınmalı Sağlık
Ağız kokusu neden ciddiye alınmalı
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi Dünya
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Pep Guardiola'dan Messi itirafı: Yapacağını biliyordum Spor
Pep Guardiola'dan Messi itirafı: Yapacağını biliyordum
Oyuncu Hakan Meriçliler'den sürpriz proje. Efsane şarkıcıyı sahneye taşıyacak Magazin
Oyuncu Hakan Meriçliler'den sürpriz proje. Efsane şarkıcıyı sahneye taşıyacak
İsmailağa cemaati çocuklara Erdoğan duası ettirdi. 6 yaşındaki çocuğu evlendirdikleri ortaya çıkmıştı Güncel
İsmailağa cemaati çocuklara Erdoğan duası ettirdi. 6 yaşındaki çocuğu evlendirdikleri ortaya çıkmıştı