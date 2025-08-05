Kadınların öfkesi dinmedi! Kırık ekran çıldırttı

Olay, 30 Temmuz Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Okmeydanı Keçeci Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cep telefonunun ekranı kırılan bir kadın, tamir için caddedeki telefoncuya gitti. Esnaf Kadir A.'nın tamir ettiği telefon sahibine geri verildi. Telefonu teslim alan kadın, aynı gün gece saatlerinde telefonunun ekranını kırdı. Duruma sinirlenen kadın, yanındaki kadın arkadaşıyla beraber gece saatlerinde dükkanın önüne gitti.

EKRANI KIRILDI TELEFONCU DÜKKANINA SALDIRDI

Dükkanın kepengine tekme ve yumruk atan iki kadın, dükkana cam şişe ve karton kutu da fırlattı. Dakikalarca dükkan önünde bağırıp çağıran iki kadın ardından caddeden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşyeri sahibi Kadir A." nın şikayeti üzerine iki kadın, polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan iki kadın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

'ŞİKAYETİMİZİ KALDIRDIK'

İşyeri sahibi Kadir Algül, "Çarşamba günü gece saat 03.30'da beni taksici bir arkadaşım aradı. Kepenge iki kızın vurduğunu söyledi. Biz tabi olayın şokuyla önce inanmadık. Sonra görüntülü aradı ve videolar attı. Bir baktık ki iki kız kapıya vuruyorlar. Polisi aradık sonra dükkanın önüne geldik. Dükkanın önü çöplerle dolu, kepenge vuruyorlar. Çok şükür maddi zararımız olmadı. İki kız sarhoştu, bu sarhoşluğun etkisiyle ne yaptıklarını bilmedikleri için telefonun ekranını kırmışlar. Bu ekranı da daha öncesinde bize taktırmışlardı. Onun hırsayla da gelip kepenge vurmuşlar. Ondan sonra sabah gelip özür dilediler. Gece şikayetçi olmuştuk ama daha sonra kaldırdık" dedi.