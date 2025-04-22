Kadınların sesi oldular: Yeter! Çıkın yatak odamızdan

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Kadınların sesi oldular: Yeter! Çıkın yatak odamızdan

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)’den yapılan açıklamada, 19 Nisan 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan ve kadınların planlı sezaryen doğum yapmasını engelleyen yönetmeliğin açıkça Anayasa’ya, uluslararası sözleşmelere ve temel insan haklarına aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu yönetmelik derhal geri çekilmeli; kadınların beden bütünlüğüne ve doğum hakkına saygı gösterilmelidir. Yeter artık çıkın yatak odamızdan...” denildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)’den yapılan açıklamada, 19 Nisan 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan ve kadınların planlı sezaryen doğum yapmasını engelleyen yönetmeliğin açıkça Anayasa’ya, uluslararası sözleşmelere ve temel insan haklarına aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu yönetmelik derhal geri çekilmeli; kadınların beden bütünlüğüne ve doğum hakkına saygı gösterilmelidir. Yeter artık çıkın yatak odamızdan...” denildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün yazılı açıklamasında sezaryen kararına tepki gösterildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kadınların rızasını yok sayan, iradesini hiçe sayan, onu devletin doğum makinesi gibi gören bir ideolojik müdahale. Bu kanunsuzluğun iptali için görüşmelerimiz sürüyor, dava açacağız. Feminist mücadele, yüzyıllardır kadınların kendi bedenleri üzerindeki haklarını savunur. Doğum şekli, kadının sağlık durumuna, yaşam koşullarına, ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarına göre şekillenmelidir. Sezaryeni yasaklayan ya da keyfi şekilde sınırlayan her uygulama, kadının doğurganlık kapasitesi üzerinde tahakküm kurmaya çalışan erkek egemen sistemin başka bir tezahürüdür.

"BU YÖNETMELİK DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ"

Kadınların doğumu nasıl yapacaklarına, hangi koşullarda karar vereceklerine yalnızca kadınlar kendileri karar verir. Ne doktorlar, ne siyasetçiler, ne de devlet organları bu karara ortak olamaz. Dayatma değil, rıza esastır. Kadın bedeni, devletin mülkiyetinde değildir. Bu yönetmelik derhal geri çekilmeli; kadınların beden bütünlüğüne ve doğum hakkına saygı gösterilmelidir. Yeter artık çıkın yatak odamızdan."

Kadınların sesi oldular: Yeter! Çıkın yatak odamızdan

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