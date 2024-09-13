Kadınların takside başlayan kavgası sokağa taştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadınların takside başlayan kavgası sokağa taştı

Önce taksinin içinde kavgaya tutuştular. Aracı durdurduktan sonra da caddede saç başa böyle kavga ettiler.

Eğlence mekanından taksiyle ayrılan kadınlar aracın içinde kavga ettikten sonra E-5’te kavgaya tutuştular.

İstanbul Avcılar'da bir eğlence mekanından çıkarak taksiye binen kadınlar, yaşadıkları tartışmanın ardından aracı E-5 karayolunda durdurdu. Araçtan indikten sonra kadınların kavgası caddede devam etti. Saç başa kavga eden kadınları böyle cep telefonuna yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde E-5 karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanından çıkarak taksiye binen kadınlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyürken, aracı E-5 karayolunda durdurarak kavga etmeye başladı. Saç başa birbirine giren kadınları ise yine taksideki arkadaşları ayırırken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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