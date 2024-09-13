Kadınların takside başlayan kavgası sokağa taştı

Eğlence mekanından taksiyle ayrılan kadınlar aracın içinde kavga ettikten sonra E-5’te kavgaya tutuştular.



İstanbul Avcılar'da bir eğlence mekanından çıkarak taksiye binen kadınlar, yaşadıkları tartışmanın ardından aracı E-5 karayolunda durdurdu. Araçtan indikten sonra kadınların kavgası caddede devam etti. Saç başa kavga eden kadınları böyle cep telefonuna yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde E-5 karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanından çıkarak taksiye binen kadınlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyürken, aracı E-5 karayolunda durdurarak kavga etmeye başladı. Saç başa birbirine giren kadınları ise yine taksideki arkadaşları ayırırken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.