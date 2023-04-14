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Kadir Gecesi ne zaman? 2023 yılı Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Mübarek Ramazan ayını geride bırakırken Ramazan Bayramı öncesi Kadir Gecesi idrak edilecek. Vatandaş Kadir Gecesinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2023 yılı Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 16:03
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Kadir Gecesi ne zaman? 2023 yılı Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Kadir Gecesi ne zaman? 2023 yılı Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?
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Diyanet tarafından 2023 dini günler takvimi paylaşıldı. Ramazan ayının bitimine az bir zaman kala Kadir Gecesi Ramazan Bayramı öncesinde idrak edilecek. Bu mübarek Kadir Gecesinin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2023 yılı Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Kadir Gecesi tarihi mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslüman alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet dini günler takvimi içerisinde bu yıl Kadir Gecesi’nin hangi tarihe denk geldiğini duyurmuştu.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 26. gününde idrak edilecek olan Kadir Gecesi tarihi bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk gelecek.

DİYANET KADİR GECESİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Kadir Gecesini diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında, Allah’ın kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen ve 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmiş olması gelmektedir.

Rabbimizin, “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.” (Kadir, 1) ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün, sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gecedir.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Kur’an’la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kâinatla ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır.

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